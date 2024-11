Governo do Estado investe na estrutura de mercados e feiras na Região Metropolitana de Belém

O governo do Pará investe na requalificação e construção de mercados e feiras livres para garantir oportunidades de emprego e melhores condições de trabalho a feirantes e comerciantes, além de conforto e comodidade à população que utiliza esses espaços para fazer suas compras.

Secretário de obras públicas, Ruy Cabral diz que esses serviços em Ananindeua e na Região Metropolitana de Belém (RMB) beneficiam diretamente a população paraense. “O comerciante recebe um lugar mais digno para trabalhar, o que evita a proliferação de doenças às pessoas que saem de casa para fazer as suas compras. E essas obras não envolvem só a estética. Em muitos casos, é feita a implantação de sistema de esgoto, águas pluviais, rede elétrica e toda a troca do telhado. São investimentos que mantêm e geram novos empregos. A população vai às compras sabendo que vai encontrar um ambiente confortável e seguro, garantindo o desenvolvimento da economia das cidades", explica o secretário.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Feiras de Belém oferecem variedades de produtos e permitem a criação de novas amizades]]

Os investimentos do estado se multiplicam pela RMB. Uma das obras mais recentes foi o do Mercado de Águas Lindas, em Ananindeua, entregue com uma nova estrutura para feirantes e consumidores.

O autônomo Roberto Almeida aprovou a reforma do mercado de Águas Lindas e comemora a atenção do governo do estado a outros setores, como a saúde e prestação de serviços, que chega à comunidade através de iniciativas como o programa “Governo do Pará nos bairros”. “Estamos vivendo um novo tempo em Ananindeua, graças ao governo do Estado com a entrega do mercado e da feira. Os espaços ficaram muito bons pra se fazer as compras”, disse Almeida.

Benevides

Assim como Ananindeua, o município de Benevides, também na RMB, volta a contar com seu mercado municipal, reaberto e totalmente reconstruído. Denominado Mercado Municipal “Maria José Mendes de Souza”, o espaço ganhou nova estrutura com 29 boxes, 18 dos quais para a venda de peixes e carnes, seis para venda de mariscos e cinco para caranguejos, todos com bancada em inox.

Os investimentos também chegaram ao município de Santa Izabel, onde o estado entregou o Novo Mercado Municipal do Distrito de Americano, com três áreas internas de circulação, dois depósitos, banheiros masculino e feminino, 11 boxes para a venda de frutas, legumes, verduras, mariscos e outros gêneros alimentícios, uma área de açougue e mais cinco lojas.

“Tivemos um desejo realizado, porque o nosso desejo era receber um ponto lindo e maravilhoso, com condições para trabalhar melhor. Com esse espaço o cliente volta para comprar e nós temos mais conforto em nosso ambiente de trabalho. Muito obrigada, governador”, disse a feirante Maria Eunice.

Investimentos

O Governo do Estado entregou mais de 15 mercados e feiras municipais desde o início da atual gestão. Os equipamentos públicos foram construídos e reconstruídos para garantir melhor estrutura, conforto e higiene a feirantes e consumidores, além de contribuir para impulsionar a economia local. Há ainda 16 feiras e mercados com obras em andamento nos municípios de Abaetetuba, Belém, Castanhal, Igarapé-Açu, Irituia, Jacundá, Magalhães Barata, Medicilândia, Novo Repartimento, Óbidos, Santa Izabel do Pará e Tucuruí.

Entre os mercados e feiras que já foram entregues em Ananindeua estão o de Águas Lindas, Feira Coberta do Curuçambá e Feira de Pescados do PAAR, em Ananindeua; mercados municipais de Benevides. Em obras está o mercado de Icoaraci.