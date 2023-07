2ª edição do Futfeiras reúne 'boleiros' e trabalhadores das feiras livres de Belém

Durante pouco mais de um mês, os trabalhadores das feiras livres da capital paraense viveram momentos de descontração e alegria, com a realização do segundo Futfeiras, torneio de futebol que reúne equipes formadas exclusivamente pelos feirantes. A grande final aconteceu na tarde desta quarta-feira, entre Porto da Palha e Providência, que venceu por 3 a 1 e garantiu o primeiro título, justamente contra o campeão do ano de 2022.

Ao todo, 12 equipes se inscreveram, sob a coordenação do Instituto Ver-o-Peso, que esteve presente na grande final, realizada em uma arena de futebol society no bairro da Condor. Para o presidente do instituto, o sucesso do evento foi garantido e muito se deve ao esforço dos próprios trabalhadores, em desfrutar de momentos de lazer, onde o esporte e a integração fazem a diferença.

Time fazendo aquela oração forte antes da bola rolar. (Carmen Helena / O Liberal)

"Esse é o segundo campeonato de feiras de Belém. São 12 equipes participantes e hoje temos a grande final, entre Providência e Porto da Palha. A expectativa é muito grande, pois tivemos um excelente campeonato, que proporciona neste momento uma grande confraternização e para essa categoria que troca o dia pela noite, para servir nossos meses. É uma categoria que merece muito e isso reflete na qualidade de vida de cada um". comenta Mário Lima.

A partida teve início às 16 horas e contou com um grande número de torcedores e simpatizantes do esporte. Em campo, Providência e Porto da Palha fizeram um jogo parelho, que só foi decidido na etapa complementar, onde saíram os quatro gols da partida, vencida ao final pelo Providência, pelo placar de 3 a 1, superando o favoritismo adversário, que foi o primeiro campeão do torneio, realizado desde o ano de 2022.

A realização do evento contou com o apoio de diversas entidades, além de patrocínio do Banpará e Governo do Estado. Para o coordenador do Futfeiras, o evento superou todas as expectativas. "Nesse momento a gente só tem a agradecer, principalmente ao Instituto Ver-o-Peso, à Diretoria de Feiras e Mercados, na figura do Didi do Ver-o-peso. Nossos perspectivas foram todas alcançadas de forma brilhante. Conseguimos trabalhar todas as equipes em sistemas de rodadas diferenciadas e , principalmente, conseguimos que o campeonato abraçasse todos os feirantes. Juntamente com todos os patrocinadores, governo do estado, fizemos algo que ficará marcado no coração", acrescente.

Troféus e medalhas foram distribuídos aos finalistas. (Carmen Helena / O Liberal) Troféus e medalhas foram distribuídos aos finalistas. (Carmen Helena / O Liberal)

Participaram do torneio as seguintes feiras da capital: Ver-O-Peso, Entroncamento, Jurunas, Cremação, Guamá, Terra Firme, 25, Providência, Porto de Palha, Pedreira, Barreiro e São Brás. Diferente do ano anterior, quando foi disputado em sistema de mata-mata, este ano as equipes foram dispostas em três rodadas de jogos, com as oito primeiras classificadas para a fase final. Por fim, o diretor de Feiras e Mercados de Belém, "Didi do Ver-Po-Peso", agradeceu pela oportunidade dada aos trabalhadores.

"Esse trabalho foi no sentido de integrar, conhecer todos os feirantes. Hoje tivemos essa disputa entre duas feiras distantes. Eles se integram e se conhecem. Isso aqui não é rivalidade, é integração, pois o feirante precisa ter um momento exclusivo de lazer e o futebol é o que eles gostam. A nossa vontade é trazer municípios do interior para que todo o estado esteja integrado", completa.