Óbidos: Decreto porroga regras de enfrentamento à covid-19 por mais 15 dias

A prefeitura do município de Óbidos publicou um novo decreto de atualização das medidas temporárias e preventivas para o enfrentamento da pandemia no município. Nesse decreto, publicado nesta terça-feira (22), houve o acréscimo de mais 15 dias quanto às medidas vigentes anteriormente.

De acordo com a atualização, além de serem mantidas a maioria das restrições descritas no decreto anterior, houve a ratificação quanto a proibição de funcionamento de boates, casas de shows e similares, e a realização de festas abertas ao público, assim como a realização de eventos privados, em locais fechados, para qualquer finalidade, com público superior a 50 pessoas. Em ambientes fechados, permanece a autorização para a utilização de apenas cinco mesas; já em espaços abertos a capacidade é de dez mesas.

O município manteve a proibição para a realização de torneios, campeonatos, aglomerações e festas dançantes ligadas a eventos esportivos. Apenas a utilização de campos e quadras poliesportivas estão autorizados para a prática casual das modalidades esportivas, desde que seja comprovada a imunização contra o vírus.

Quem for flagrado descumprindo as medidas de prevenção, previstas no decreto, pode ser multado, com valores que variam entre R $150 a R$ 5.500.