O que é poluição sonora? Veja exemplos que podem estar ao seu lado diariamente

A poluição sonora é todo o excesso de ruído que prejudica o bem-estar das pessoas. Ela pode ser caracterizada por sons intensos no trânsito, a música alta do vizinho, sons estridentes de obras em horário inapropriado, entre outros. Além disso, a prática é considerada crime ambiental.

O crime de poluição sonora é descrito pela Lei Federal nº 9.605/1998, que prevê prisão de até três anos. Para a Lei, o barulho em excesso precisa ser recorrente para ser considerado criminoso:

"Para caracterizar a produção de ruídos como poluição sonora, deve ser precedida de laudo técnico comprovando a possibilidade de prejuízos à saúde e à qualidade de vida, bem como a frequência da exposição. Em casos momentâneos ou esporádicos, é determinada como contravenção penal", diz o texto da Lei.

"Já o artigo 42 do Decreto Lei n. 3.688, conhecido como Lei de Contravencoes Penais. Perturbar alguém, tanto o trabalho quanto o sossego alheio - com gritaria ou algazarra, exercendo ruidosa, abusando de instrumentos sonoros ou provocando barulho com animais de estimação -, é passível de prisão simples e multa", complementa.

Os principais causadores de poluição sonora são:

Estabelecimentos comerciais com música alta e em horários inapropriados;

Música alta de vizinhos (estabelecimentos residenciais);

Barulho de obra em horários inapropriados;

Ruídos de trânsito, como buzinas e motocicletas com escapamento adulterado;

Carros-som e carros de propaganda.

Como denunciar poluição sonora?

É possível denunciar (mesmo anonimamente) pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo Disque-Denúncia no Whatsapp (91) 98115-9181. Os números são válidos para todos os municípios paraenses.