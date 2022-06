Nutricionista explica como saborear comidas juninas de forma saudável

No mês de junho, surgem comidas típicas de vários sabores e que se tornam a alegria dos paraenses nos festejos. Porém, a quem prefira evitar certos quitutes e outros pratos característicos deste período, com receio de perder o controle da dieta. De acordo com a nutricionista Nayara Kauffmann, é possível curtir o arraial e ainda manter a saúde em dia.

Ela indica que todos podem ingerir os alimentos, mas apenas em quantidades mínimas, provando pequenas porções, como forma de saborear sem exageros. Também recomenda atenção para evitar alimentos processados, como salgadinhos, pé de moleque e paçoca em grandes quantidades. “Prefira alimentos menos processados. Aposte no milho verde cozido, pipoca e canjica caseira”, sugeriu.

Com relação à hidratação, a nutricionista informa que a ingestão da água de maneira adequada ajuda a desintoxicar o organismo. “Mantenha-se hidratado. A hidratação é muito importante em todos os momentos da nossa vida e na festa junina não é diferente”, indicou.

“É necessário evitar o uso excessivo de bebidas alcoólicas, optando por bebidas de baixa caloria como vinho”, complementou Nayara Kauffmann. O álcool, por ser uma bebida bem calórica, pode ocasionar inchaço devido ao excesso, por conta da sua alta quantidade de sódio nos alimentos e pela baixa hidratação.

Orientações após festa junina

Se após o período junino houve um grande consumo de alimentos e despertou arrependimento por parte dos festeiros, a profissional explica que o primeiro passo é não se deixar culpar pela ingestão excessiva. “A pessoa pode voltar a sua rotina de treino ou criar a prática habitual de atividades físicas, que pode ser caminhada ou outro tipo de exercício que goste de fazer”.

Nesse contexto, um alerta: não é necessário voltar de forma intensa aos exercícios físicos, pois o organismo demora um tempo para se adequar a uma nova condição. “É melhor voltar de forma gradativa e manter a frequência para resultados mais positivos”, explicou a nutricionista.

“Em relação à alimentação, é preciso dar preferência aos alimentos in natura, diminuir o consumo de alimentos processados que contêm muito sódio e fazem com que a pessoa retenha um pouquinho mais de líquido. O indivíduo pode apostar em frutas e saladas variadas, antes de criar sua refeição principal. No almoço, pode colocar pelo menos três cores diferentes, no qual vai permitir uma saciedade e consumir menos carboidrato e proteína", finalizou Nayara Kauffmann.

(Vitória Reimão, estagiária sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)