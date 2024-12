Novo viaduto da Alça Viária é entregue à população nesta véspera de Natal

O viaduto da Alça Viária com a BR-316, em Marituba, foi inaugurado na manhã desta terça-feira (24), véspera de Natal. A estrutura, com 720 metros de extensão, é uma das obras de mobilidade urbana que preparam Belém para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) e promete agilizar o tráfego na região metropolitana. A entrega foi liderada pelo governador do Pará, Helder Barbalho.

Participaram do evento a primeira-dama Daniela Barbalho; a vice-governadora, Hana Tuma; a prefeita de Marituba, Patrícia Alencar; o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Francisco Melo (Chicão); o ministro das Cidades, Jader Filho; e Adler Silveira, titular do NGTM (Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano), além de autoridades locais e moradores.

Construído pelo NGTM, o viaduto reduz consideravelmente o tempo de viagem entre a Alça Viária e a capital paraense. O trajeto, antes feito em 17 minutos, agora leva apenas 6 minutos. Segundo o governo estadual, as pistas do BRT Metropolitano também serão liberadas ainda este ano para facilitar o trânsito.

Helder Barbalho destacou o esforço contínuo para modernizar o tráfego na região. “Estamos com mais três viadutos em construção: um na Mário Covas com a Independência; outro na Mário Covas com Três Corações; e o terceiro na Independência com a BR-316”, afirmou o governador. Ele também expressou sua intenção de homenagear Almir Gabriel, ex-governador do Pará, ao nomear o viaduto. “Se não fosse por ele, a Alça Viária não existiria e não teríamos este viaduto”, completou.

Benefícios para a população e o comércio

A obra, que teve um investimento de R$ 20 milhões, foi entregue antes do prazo previsto, inicialmente marcado para março de 2025. A nova estrutura facilita o acesso direto à capital paraense sem necessidade de retornos e também melhora o tráfego para quem sai de Marituba em direção à Alça Viária.

Moradores e comerciantes celebraram a entrega. Luciano Leopoldino, morador de Marituba, afirmou: “Esse viaduto vai muito além de uma estrutura, ele faz com que a mobilidade melhore na ida e na vinda, facilitando e melhorando a vida da população de Marituba e outras cidades próximas”. Já Cássio Braga, comerciante na Alça Viária, destacou o impacto positivo para a economia local. "O viaduto vai facilitar a vida de todos os comerciantes, melhorando o tráfego e trazendo mais pessoas para a região metropolitana”, disse.

Modernização e integração regional

A vice-governadora Hana Tuma enfatizou o impacto transformador das obras na mobilidade urbana. "Estamos falando de um conjunto de obras que ajudam famílias a ir e vir mais rápido. Esse viaduto, junto ao BRT Metropolitano e à Avenida Liberdade, representa uma transformação na nossa capital e na região metropolitana”, declarou.

Segundo Adler Silveira, titular do NGTM, a estrutura do viaduto foi projetada para suportar veículos leves e pesados e conta com nove pilares e 12 vigas. Ele também destacou a arte presente no local, com murais pintados pelo artista Moisés Oliveira, que retratam a fauna e flora amazônicas, em referência à COP 30.

Obras estratégicas para a COP 30

O viaduto integra um conjunto de obras estratégicas voltadas para a COP 30, a maior conferência climática do mundo, que será realizada em Belém em novembro de 2025. No total, o governo estadual executa cerca de 30 obras estruturantes nos eixos de saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano.