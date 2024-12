NGTM faz última vistoria antes da entrega do viaduto Alça Viária nesta terça, 24

Nesta segunda-feira (23), o secretário de Infraestrutura e Transportes do Pará, Adler Silveira, titular do NGTM, e a equipe do órgão, vistoriaram os últimos ajustes feitos para a entrega do viaduto Alça Viária com a BR-316, no km 10 da rodovia, em Marituba. A obra será entregue nesta terça-feira (24), véspera do Natal, pelo governador Helder Barbalho.

“Um equipamento com 720 metros que garante a integração da região metropolitana e melhora a mobilidade para as pessoas que transitam nessa região. Estamos também construindo mais um viaduto na BR-316 com a avenida Independência, um na Mário Covas com a Três Corações e um na Mário Covas com a Independência. O governo vem trabalhando para melhorar a mobilidade urbana, trazendo mais qualidade de vida para a população”, afirma o secretário Adler Silveira.

“Hoje fizemos os ajustes finais, como limpeza geral e sinalização, deixando tudo ainda mais lindo para o grande dia. Trabalhamos de forma incansável para entregar um viaduto do jeito que a população merece”, afirma a engenheira do NGTM, Emanuele Gaia.

Construído pelo Governo do Pará, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), o viaduto assegura melhor fluidez no tráfego. De acordo com o governo estadual, os quatro novos viadutos serão importantes para a operação do BRT Metropolitano e vão dar maior segurança nos cruzamentos.

COP 30

Os viadutos fazem parte do conjunto de obras para a COP 30. No âmbito do governo do Estado, estão em execução cerca de 30 obras estruturantes nos eixos de saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano.

A COP de Belém será a primeira Conferência do Clima realizada no Brasil e na região amazônica e também a primeira na floresta. Representantes de 190 países vão viver uma experiência imersiva na Amazônia enquanto discutem acordos e buscam soluções para preservar este e outros biomas e povos ameaçados pelas mudanças climáticas.

Estão em andamento obras de mobilidade, com destaque para a finalização do BRT Metropolitano, que terá veículos a diesel modelo Euro 6, que emite 15 vezes menos carbono que os modelos atuais, e ainda modelos elétricos, que além de não emitirem gases de efeito estufa, produzem baixo nível de ruído sonoro.

Viaduto da Alça Viária agiliza o trajeto para todos

A obra teve início com a assinatura da ordem de serviço pelo governador Helder Barbalho, em 14 de novembro de 2023. Um ano depois, o Estado vai entregar a obra antes mesmo do prazo previsto. No total, cerca de 200 profissionais atuaram de forma direta e indireta neste trabalho.

A estrutura mede 720 metros de extensão, 14 metros de largura e tem 5,5 metros de altura da pista até as vigas. Sua estrutura possui nove pilares com suas respectivas fundações e 12 vigas que garantem a sustentação da estrutura, por onde passarão veículos leves e pesados.

O viaduto possibilitará ao condutor que vier da Alça Viária seguir direto para Belém, sem necessitar fazer retorno; e também que os condutores vindos de Marituba acessem o viaduto para seguir para a Alça Viária, sem fazer retorno, tornando o trajeto mais ágil para todos.

Mural de arte valoriza fauna e flora da Amazônia

Além de levarem os condutores para a Alça Viária e a BR-316, as rampas dos viadutos viraram um mural de arte. Com a temática floresta na COP-30, o artista paraense Moisés Oliveira, escritor de 'Graffiti' e morador de Marituba, cidade onde o viaduto foi erguido, criou o projeto e pintou a fauna e a flora amazônica nas paredes do muro.