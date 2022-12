Novas policlínicas do interior do Pará devem ser entregues em 2023, diz governo

As novas policlínicas de Marabá, Altamira, Santarém e Breves, municípios do interior paraense, devem ser entregues em 2023, prevê o Governo do Estado. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por conta das dimensões territoriais do Pará, as políticas públicas de saúde visam reduzir grandes deslocamentos para os usuários terem acesso a exames e atendimento clínico.

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), responsável pela condução das obras, as execuções em Altamira e Santarém estão em fase de topografia e análise de solo. Já em Breves, está em fase de assinatura de contrato. Os trabalhos estão mais adiantados em Marabá, em fase de execução de estrutura de concreto e montagem de armações e formas. O projeto prevê a edificação em uma área de 2.380m², com dois pavimentos, 50 salas de atendimento, com radiografia, tomografia, entre outros.

Atualmente estão contratados 20 operários do próprio município e a tendência é aumentar o efetivo de mão de obra, gerando oportunidades de emprego e renda. Conforme as informações divulgadas pela Sespa, a nova policlínica ofertará vários serviços de saúde, como por exemplo, o atendimento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Regina Batista, moradora de Marabá, tem um filho autista e acredita que a estrutura da policlínica pode favorecer o atendimento adequado e de mais fácil acesso para a demanda do município e adjacências. "Temos dezenas de famílias que procuram atendimento especializado em Marabá, que ainda têm poucos espaços, inclusive na iniciativa privada. As pessoas precisam ir para fora da cidade. A expectativa é que a policlínica venha ajudar nesses atendimentos de forma mais eficiente, eficaz e democratizada", afirma a moradora, que precisa se deslocar a Belém para dar continuidade ao tratamento do filho.

O secretário de Saúde em exercício, Ariel Sampaio, afirma que a eficiência da Policlínica Metropolitana na capital é notória, por isso: “concluímos que esta é uma estratégia que funciona muito bem. Com a entrega das Policlínicas Caetés e Lago de Tucuruí e a construção das de Marabá, Santarém, Altamira e Breves, a rede de saúde de todo o Pará está sendo ampliada e fortalecida e os pacientes poderão ser atendidos com toda a cadeia de exames para o diagnóstico e tratamento mais perto de casa”, destaca.

Já o secretário de obras, Ruy Cabral, comentou que “buscando fortalecer a assistência à saúde em todo o estado do Pará, o governador Helder, por meio da Secretaria de Obras Públicas, têm buscado garantir melhorias para a população com a construção das policlínicas, um equipamento importante e grandioso que supre algumas demandas dos municípios, possibilitando esforços para vacinação, controle de doenças, consultas e exames, minimizando a procura e o deslocamento para outras localidades”.