Novas doses de vacinas pediátricas contra covid-19 chegam ao Pará

O Pará recebeu nesta terça-feira (12) um novo lote com 139 mil doses de vacinas contra a covid-19. São 43 mil doses da Pfizer pediátrica e mais 96 mil produzidas pela Janssen. Desde janeiro de 2021, o Estado já recebeu 15.250.765 doses de imunizantes contra o novo coronavírus. O último balanço da cobertura vacinal aponta 91,61% da população paraense vacinada com a primeira dose; 86,34% com a segunda, e 17,96% com a terceira dose.

As doses da vacina pediátrica da Pfizer são destinadas a crianças de 5 a 11 anos. A previsão é que essa nova remessa seja enviada aos municípios no prazo de 48 horas.

Após o desembarque no Aeroporto Internacional de Belém, as doses foram encaminhadas ao Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI) da Sespa, onde tiveram a temperatura aferida e ficarão armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS).

A distribuição das doses e dos insumos para todos os municípios varia de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação atingida. O envio para os municípios paraenses será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, reforça que a vacina Pfizer Pediátrica tem eficácia comprovada: “Muito importante que os pais e os responsáveis levem suas crianças, evitando que possam contrair a Covid-19. As vacinas evitam o agravamento, a hospitalização e a morte pela doença”, recomendou.

Vacina pediátrica é diferente

A Pfizer pediátrica apresenta dosagem, composição e concentração diferenciada, sendo a tampa do frasco laranja, enquanto a tampa do imunizante para adultos é roxa, a fim de auxiliar os profissionais de saúde na hora da aplicação e alertar aos pais e responsáveis.

Vacinação no Pará

No Pará, 1.151.403 crianças de 5 a 11 anos estão aptas à vacinação contra a Covid-19. Desse total, 291.096 crianças já tomaram a primeira dose, correspondendo a 25,28% desse público alvo, segundo dados contidos no Vacinômetro da Sespa e atualizados até 12 de abril. Entre os vacinados, 50.286 já foram imunizados com a segunda dose, correspondendo a 4,37%.