Pará inicia campanha de vacinação contra gripe e sarampo

Com o início da primeira Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe e Sarampo de 2022, na segunda-feira (4), o Pará deve intensificar a imunização da população do Pará com as vacinas tríplice viral, contra o sarampo, e influenza, contra a gripe. A meta, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, é imunizar 2.660.833 pessoas.

No ano de 2021, a campanha de vacinação contra gripe no Estado atingiu 90,53% da parcela da população que deveria receber a dose de imunização. Já a tríplice viral, que combate o sarampo, foi aplicada em 60,36% do público-alvo da campanha. Este ano, as campanhas serão divididas em duas etapas: a primeira do dia 4 de abril até o dia 2 de maio, e a segunda do dia 3 de maio até 3 de junho.

Nesta primeira etapa, o foco da vacinação será a população acima de 60 anos e trabalhadores da área de saúde. Os idosos receberão apenas a vacina contra a gripe (influenza), enquanto os trabalhadores da área de saúde receberão as duas vacinas oferecidas na campanha.

Na segunda etapa, a campanha se destinará a imunizar crianças acima de 6 meses até os 5 anos de idade, também as gestantes e puérperas, população indígena, professores, pessoas com deficiência, membros das forças armadas e de segurança, profissionais motoristas de transportes rodoviários como ônibus e caminhões, trabalhadores de portos e do sistema prisional, além da população privada de liberdade.

No caso da vacinação contra gripe, a orientação é que as pessoas que estiverem apresentando sintomas da doença aguardem o fim do quadro gripal para receber a vacina. Já a vacina tríplice viral, aplicada contra o sarampo, pode ser tomada simultaneamente com todas as outras vacinas presentes no calendário nacional de vacinação, inclusive contra a covid-19 e contra gripe.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) ainda vai divulgar mais detalhes sobre a imunização contra o sarampo em Belém, com a sequência dos grupos que poderão se vacinar e a lista dos locais e horários de vacinação na capital. Já sobre a influenza, o primeiro grupo convocado, idosos acima de 80 anos, já pode comparecer em um dos 64 postos de vacinação, entre eles: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégias Saúde da Família (ESF) e outras instituições parceiras. É necessário levar o RG, CPF e comprovante de residência de Belém. A vacinação sempre ocorre das 8h às 17h.