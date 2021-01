Novas doses da Coronavac chegam hoje ao Pará, afirma governador

O governador Helder Barbalho anunciou na manhã desta segunda-feira (25) que novas doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan (SP) chegarão ainda hoje ao estado. O anúncio foi feito em sua conta no twitter. "Pessoal, vamos receber novas doses da vacina Sinovac, produzida pelo Butantã, hoje. As doses serão usadas na primeira fase da campanha paraense de vacinação."

O governador, no entanto, não forneceu maiores detalhes sobre a quantidade de antígenos que o estado receberá via Ministério da Saúde. Na semana passada, o Pará recebeu 173.240 mil doses da Coronavac, quando foi iniciada a vacinação em solo paraense. No domingo, 49 mil doses da vacina produzida pela Oxford/AstraZeneca foram recebidos no Aeroporto Internacional para distribuição nas regiões paraenses.

As vacinas nesta primeira fase são destinadas a grupos prioritários de pessoas; os trabalhadores de Saúde, pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas aldeados, em razão de encontrarem-se em maior vulnerabilidade e exposição à contaminação da Covid-19.