Nova reitora da Ufopa será empossada nesta quarta-feira (4) em Brasília

A nova reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Aldenize Ruela Xavier, será empossada em cerimônia nesta quarta-feira (4), no Gabinete do Ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, em Brasília. Ela ganhou a eleição com a Chapa 2 - Novos Sonhos, para o quadriênio 2022-2026.

O decreto de nomeação da reitora foi publicado no Diário Oficial da União do dia 20 de abril pela Presidência da República. Aldenize Xavier foi a escolhida pela comunidade acadêmica em consulta prévia e informal realizada no ano de 2021, juntamente com a professora Solange Helena Ximenes Rocha, que ocupará o cargo de vice-reitora. Na ocasião, as candidatas tiverem 78,57% dos votos gerais.

Aldenize já esteve como vice-reitora da mesma universidade de 2018 a 2022. Docente da instituição desde 2010, possui licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Pará (UFPA), além de mestrado e doutorado em Geofísica, também pela mesma instituição. Na Ufopa, já atuou como coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e de cursos de graduação, bem como representante docente no Conselho Superior de Administração (Consad) e presidente do Comitê Permanente de Crise para Prevenção e Combate ao Coronavírus.

Já a vice reitora Solange Ximenes é pedagoga, formada pela UFPA, com mestrado em Educação pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Exerceu a função de pró-reitora de Ensino de Graduação (Proen) entre 2018 e 2022, além de dois mandatos como coordenadora da Regional Norte do Colégio de Pró-Reitores de Graduação (Cograd/Andifes).

A professora Aldenize informou a Redação Integrada de O Liberal que está em Brasília com parte da equipe para tomar posse e que vai aproveitar para tratar de assuntos de sua gestão. “Vamos aproveitar para tratar de agendas importantes com SESU e MEC. Temos agenda com alguns parlamentares onde apresentaremos demandas da Ufopa”, informou.

Sobre a eleição

Aldenize Ruela Xavier e Solange Helena Ximenes Rocha, representam a chapa 2 - Novos Sonhos, e venceram a consulta acadêmica da Ufopa. Aldenize contou com 78,57% dos votos.

A votação acadêmica da Ufopa aconteceu no dia 26 de novembro e contabilizou 4.782 votos válidos de docentes, técnicos e discentes. A eleição para a reitoria de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) ocorre em duas etapas, sendo essas: consulta à comunidade acadêmica, elaboração da Lista Tríplice e escolha do reitor definido pelo Presidente da República.