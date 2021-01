Nova cepa do coronavírus pode estar circulando no Pará

Em coletiva de imprensa realizada no final da manhã desta quinta-feira (28) o governador Helder Barbalho confirmou que a nova cepa do coronavírus já pode estar circulando no Pará.

Segundo o gestor, apesar de não haver nenhuma confirmação científica a respeito, "não há qualquer razão para imaginar que, dada a proximidade, dada a circulação de pessoas que vieram do estado do Amazonas, de que esta nova cepa não esteja presente em nosso território".

"Temos que trabalhar com o cenário de que a mesma está presente no nosso território", afirmou Hélder, ao comentar que profissionais de saúde de Santarém, por exemplo, já identificam algumas variantes de sintomas e comportamento do vírus nos pacientes que podem ter relação com a nova cepa.

"A narrativa de profisisonais de saúde de Santarém é de que há uma infecção maior em pessoas mais novas. O Hospital Regional de Santarém identifica também uma letalidade menor, mas com um contágio muito maior, então são mudanças de perfil que estão acontecendo e que os profissionais de saúde já identificam como uma mutação partindo da comparação com a primeira onda que tivemos", concluiu o governador.