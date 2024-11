Nossa Senhora de Nazaré: 2ª edição do Círio de Miami será realizada neste domingo (17)

Pelo segundo ano consecutivo, no próximo domingo (17), será realizado o Círio de Miami, em devoção à Nossa Senhora de Nazaré, levando a festividade católica para os Estados Unidos. O tema deste ano é “Perseverar na Oração com Maria, Mãe de Jesus". A escolha do tema segue a orientação da Arquidiocese de Belém.

A programação começou no dia 14 de novembro com 8 visitações em paróquias e instituições no sul da Flórida, local com alta concentração de brasileiros. Durante as visitações, foi utilizada a Imagem Peregrina de Belém.

"O nosso principal objetivo com as visitas da Imagem Peregrina é evangelizar e, com isso, levar a devoção a Nossa Senhora de Nazaré e a nossa festividade do Círio para todo o mundo. Ficamos muito felizes quando recebemos convites de outros locais e quando presenciamos uma devoção tão forte. Ano passado foi especial o Cirio em Miami, com muitos brasileiros e americanos participando, com muita emoção e fé. E este ano tenho certeza que será especial novamente”, comenta Antonio Salame, coordenador do Círio 2024.

A agenda, em Miami, encerra no domingo, 17, com uma vasta programação, já utilizando a Imagem Irmã da Imagem Peregrina, feita no ano passado especialmente para o Círio de Miami. Após uma missa às 11h (9h no horário de Belém), no Santuário Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, será realizado um traslado motorrodoviário com destino à Igreja de Santa Catarina de Siena.

Às 16h30 (14h30 em Belém), terá início o Rosário e, às 17h (15h em Belém), inicia a procissão do Círio com a Imagem Irmã sendo conduzida, pela primeira vez, na Berlinda, acompanhada da Corda do Círio (feita especialmente para esta procissão, em tamanho menor que a utilizada em Belém), com os devotos expressando sua fé com amor e devoção a Maria e finalizando a programação, uma Santa Missa bilíngue será presidida pelo Bispo Dom Enrique Delgado.

O paraense Carlos Waldney, que mora nos EUA e é o responsável pelo Círio de Miami, juntamente com a comunidade brasileira de Kendall, comenta que a edição deste ano deve ser maior, porque já conta com uma expressiva procura de devotos.

“Comparando com o que foi feito no ano passado, nós percebemos que houve um aumento da própria devoção das pessoas, deixando-as mais próximas de Nossa Senhora de Nazaré. Nas novenas do ano passado, nós tivemos apenas nove casas daqui da região de Miami. Esse ano, nós tivemos uma adesão maior por conta da peregrinação que nós fizemos. Acreditamos que esse ano a gente vai ter uma quantidade maior de pessoas no Círio, superando o ano de 2023”, estimou o paraense.

Carlos Waldney relata que a chegada do Círio aos Estados Unidos representa um momento de muita alegria não só para ele, como para a grande quantidade de paraenses que moram na região do sul da Flórida.

“Para nós é uma alegria muito grande ter o Círio de Nazaré aqui, porque nós encontramos uma quantidade grande de paraenses aqui no sul da Flórida. A gente nem imaginava, quando falamos do Círio, que vários paraenses apareceriam para celebrar esse momento. É uma maneira que a gente tem de fortalecer a devoção em Maria, por meio da fé em Nossa Senhora de Nazaré, trazendo um conforto para esses imigrantes brasileiros, principalmente os paraenses”, detalha

Formação de novos Guardas de Nazaré em Miami

A Guarda de Nazaré de Belém realizou uma formação especial de novos guardas na Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, em Miami. Essa capacitação, conduzida pela equipe da capital paraense, foi considerada um marco para a comunidade local, que agora conta com novos membros preparados para apoiar nas celebrações e nas atividades paroquiais.

Os novos guardas foram treinados para auxiliar nas missas e outras atividades durante o Círio de Miami, que começou na quinta-feira (14/11). está sendo realizado em Miami neste final de semana, de 15 a 17 de novembro.

Ao todo, são 6 novos guardas. O engenheiro civil Guilherme Azevedo, de 50 anos, que é membro da Guarda de Nazaré há 16 anos, explica que a formação dos novos guardas começou em Belém e foi concluída em Miami.

“Vim em 2023 quando inauguramos o Círio aqui nos EUA e, esse ano, vim novamente, de forma antecipada, para dar um treinamento de formação aos novos guardas. São seis guardas que tem aqui nos Estados Unidos que estão se formando. Acabaram o treinamento e vão receber os seus uniformes, para atuarem nesse primeiro Círio como Guardas de Nazaré oficialmente”, explica

Para Guilherme Azevedo, a sensação de ver um Círio acontecendo nos EUA é algo diferente, algo muito forte, principalmente em um país em que o catolicismo não predomina. Mas,ele afirma que esse movimento vem crescendo bastante, sendo a grande mobilização para o Círio de Miami um exemplo.

“Estamos acostumados com o apoio todo que a gente dá em outros estados dentro do Brasil, em outros municípios no nosso Pará, mas realmente vir fazer, vir trazer esse amor, essa forma nova de evangelizar para outros locais, distante como é o caso dos Estados Unidos. É algo que é bem diferente, é uma sensação muito boa porque a gente está vendo a força que Nossa Senhora tem fora do país. Não falamos apenas da procissão em Miami, porque por trás disso existem as novenas, existem os momentos de encontro, existem as formações. É algo que realmente está ultrapassando as nossas expectativas, e é muito bom poder implantar a Guarda de Nazaré aqui”, finaliza o Guarda.

*Estagiário sob supervisão do coordenador do núcleo de Atualidade, João Thiago Dias.