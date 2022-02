Noivo se casa em hospital no Pará, um dia depois de sofrer acidente que lesionou uma das suas pernas

Uma história de amor chamou atenção nas redes sociais neste final de semana no município de Garrafão do Norte, no Pará. Patrícia e Jedielso tinham agendado seu casamento para o último sábado, dia 26. Um dia antes, porém, o noivo se acidentou e lesionou uma das suas pernas. Mesmo hospitalizado, houve casamento. Os servidores do Hospital Municipal Manoel Gonçalves Eufrásio ajudaram na organização e celebraram o momento.