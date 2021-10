Noiva paraense viraliza ao entrar em cerimônia de casamento ao som de ‘Cheia de Manias’

Os recém-casados Ingrid e Ricardo decidiram inovar na hora de dizer o famoso “sim” e tornaram o dia 9 de outubro ainda mais marcante para amigos e familiares, durante a cerimônia realizada em Altamira, no sudoeste do Pará.

A primeira surpresa ocorreu durante a marcha nupcial da noiva, quando os convidados menos esperavam, a bancária trocou a melodia tradicional por nada menos que “Cheia de Manias”, da banda Raça Negra. Assista:

E a escolha da canção não ocorreu aleatoriamente. Ingrid encontrou uma maneira de homenagear tio Claudinei, que faleceu ano passado. Em uma publicação feita nas redes sociais, ela revelou que quis ter a presença do familiar em um momento único para ela.

“Ele sempre soube que ele seria meu par nesse dia, ele quem me levaria até meu noivo, mas Deus que sabe de todas as coisas o chamou para perto dele, pois sua missão aqui nesse plano já havia se encerrado . O homem mais honroso, mais incrível , amoroso e tantas outras qualidades. A homenagem foi simples , mas o sentimento foi único , e ele esteve ao meu lado sim”, escreveu na legenda do vídeo.

As surpresas do casamento não param por aí. O casal também ousou ao propor que as madrinhas pudessem entrar na cerimônia vestidas de preto e ao som de rock. O motivo? A paixão da noiva pelo estilo musical.