Natal 'rock doido' diverte público em shopping de Belém; veja vídeo

O “rock doido” paraense dura o ano inteiro, até mesmo no Natal. Animadores surpreenderam o público, em um shopping de Belém, enquanto dançavam o clássico “Jingle Bell Rock” em versão tecnobrega. Biscoito, Árvore de Natal, Duende, Soldadinho e Bailarina festejaram com o ritmo típico da região Norte. Confira abaixo.

VEJA MAIS

Nos comentários, internautas se alegraram com a performance do cortejo natalino. “O biscoito deu a vida”, comentou uma usuária no Instagram. “Até a árvore de Natal dança”, disse outro. “Se no shopping eles já são assim, imagine com umas Skol na mente, em um bar lotado”, falou um perfil.