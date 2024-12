Com alta procura, serviços de estética são opção para presentes de Natal

As celebrações de Natal começaram antes mesmo do dia 25, com a troca de presentes em confraternizações, e muitas pessoas deixam os produtos de lado e presenteiam seus colegas, amigos e familiares com experiências. Nesta época do ano, o setor de serviços tem um “boom” de clientes e aumenta seus lucros, com destaque especial para a área de estética, como as massagens, combos de cabelo e unha e preenchimentos faciais.

Sócia de um espaço de estética na capital paraense, Daniela Gibson trabalha com massoterapia, micropigmentação labial e de sobrancelha, limpeza de pele, drenagem e massagem relaxante e modeladora, entre outros serviços. Segundo ela, a procura pelos serviços começa bem cedo, no início de novembro, já que ela trabalha com agendamento e é preciso marcar com antecedência para garantir uma vaga.

“A procura é muito grande, principalmente de micropigmentação de sobrancelha, massagem e drenagem, porque muita gente quer se preparar para as festas, quer ficar bem nos vestidos e investe bem, mais para a mãe ou namorada. Mas também trabalhamos com o público masculino, as mulheres presenteiam seus namorados e maridos com massagem relaxante, design de sobrancelha e limpeza de pele, principalmente, também para se preparar para as festas”, comenta.

Demanda

Como a irmã de Daniela, que é sua sócia, está grávida e sem atender, ela está “se virando nos 30” para dar conta da demanda. Para atrair mais clientes, as duas fizeram uma série de promoções. Por exemplo, a micropigmentação custa R$ 580 e está saindo por R$ 480. Já a massagem relaxante e a drenagem têm o valor padrão de R$ 150 a R$ 160, mas o preço no Natal está em R$ 100. Quem se antecipou e garantiu o voucher antecipado ganhou mais descontos.

Mesmo com o Natal bem próximo, a quatro dias da celebração, Daniela acha que o movimento no espaço ainda pode crescer. “Já teve gente que pagou para toda a família, atendi todos no mesmo dia. Ainda pode crescer, até porque a gente estende o horário para atender o máximo possível de clientes e ter um lucro maior”, revela a proprietária. O estúdio fica localizado no bairro do Marco.

Uma das clientes, a administradora Juliany Azevedo, de 30 anos, já garantiu o presente de seu namorado: uma limpeza de pele e uma radiofrequência. “Eu optei por isso porque é um serviço essencial, cuidar da pele, manter a pele saudável, higienizada, ainda mais a gente que vive em contato direto com o sol, então precisa cuidar e prevenir”, aponta.

Como os serviços, geralmente, são em formato de combo, a consumidora diz que o preço é mais em conta do que comprar produtos separados, além de haver mais vantagens. Todos os meses, inclusive, ela mesma faz os serviços de design de sobrancelha e limpeza da pele e ressalta que os valores são bons para presentear.

Cabelos e unhas

Ainda no segmento de estética, os salões de beleza também ficam movimentados no final do ano e dobram seus lucros. Elane Martins é proprietária de um espaço na avenida Conselheiro Furtado, em Belém, e conta que, nesse período que antecede o Natal, as vendas ficam bem mais aquecidas - neste ano, mais que no ano passado.

“Às vezes, a pessoa não sabe o que dar e já pode presentear dessa maneira. Temos vários combos, para unir diversos serviços e garantir um preço especial. O mais procurado é o pacote de unha, com pé e mão, e escova, que sai a R$ 124,99. A depilação íntima também é muito buscada, e custa R$ 79,99”, ressalta. Embora a procura já tenha começado nas últimas semanas, muitos clientes deixam para a última hora, então Elane espera um grande fluxo de pessoas na segunda e terça-feiras.

Procedimentos

Também fica mais aquecido, nesta época, o setor de procedimentos faciais. A biomédica Giovana Lobato diz que, sem dúvida, a mais procurada é a toxina botulínica, também chamada de botox, e o preenchimento com ácido hialurônico. “Esses serviços dão aquele up na hora e todos querem ficar bonitos para as fotos. Em média, eles custam R$ 2.500. Já em relação aos kits de skincare para presentes, incluem o básico, como sabonete facial, hidratante e protetor solar, em média R$ 180”, afirma.

Segundo Giovana, desde novembro os clientes começam a pesquisar valores e fechar alguns serviços para presentear parentes. Na opinião dela, o movimento ainda vai crescer até o dia do Natal. “Tem muita gente que deixa para a última hora, até por esquecer de presentear alguém e lembrar já pertinho. As pessoas sempre querem dar um presente para alguém nessa época, seja o procedimento estético em si ou um homecare de cuidados com a pele”, afirma.