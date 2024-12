Veja quais cuidados tomar na hora de escolher brinquedos de Natal para as crianças

Ao escolher um brinquedo para presentear no Natal, é essencial tomar alguns cuidados para garantir a segurança e a diversão das crianças. Jorge Alan, metrologista do setor de qualidade do Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Inmetro Pará), destaca que cada faixa etária exige uma atenção especial na hora da compra.

O metrologista orienta que brinquedos para crianças pequenas devem ser grandes para evitar riscos de engolir peças pequenas, enquanto para crianças maiores, brinquedos menores são mais seguros. “Para crianças até 36 meses de vida, os brinquedos devem ser grandes, pois esses possuem peças grandes, impossibilitando que aquela criança venha a engolir alguma parte do item. Já para crianças acima de 36 meses, esses já podem ter brinquedos um pouco menores, pois o risco de engolir alguma peça diminui”, disse.

Jorge Alan destaca que os brinquedos são classificados como “nacionais” e “importados”. Este último requer uma maior atenção por parte dos pais. “Para os importados, é importante verificar se as instruções de uso do brinquedo estão traduzido para a língua portuguesa. O motivo é que você não pode comprar o brinquedo que esteja na língua inglesa, chinesa ou em outra língua que você não tem como verificar como é o procedimento correto para se utilizar aquele brinquedo. É importante também ter um adesivo que explique para aquele pai as precauções que ele deve ter, bem como, as advertências”, explica o especialista.

Fiscalização

Jorge Alan ressalta que as fiscalizações ocorrem ao longo de todo o ano por parte do Inmetro. Ele destacou que no início de dezembro foi realizada a operação Papai Noel, no qual a equipe do instituto percorreu as lojas do centro comercial de Belém para fiscalizar produtos natalinos e brinquedos.

“Quando fazemos uma fiscalização no estabelecimento, devemos levar em consideração o tamanho daquele comércio, em caso de algum produto que possua problemas. Os pequenos comerciantes, nós só fazemos orientá-los e solicitamos que o produto saia das prateleiras. Nos casos dos grandes comércios, nós fazemos a apreensão do produto e solicitamos a nota fiscal de compra daquele produto. Ele apresentou a nota, nós iremos autuar o fabricante daquele brinquedo. Mas, ressaltamos que nos pequenos comércios, caso em uma segunda visita o brinquedo irregular continue a disposição do consumidor, o estabelecimento será autuado também”, afirma o metrologista.

Consumidores explicam como escolhem brinquedos de Natal

Deusa Lopes, 72 nos, cuidadora de idosos (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Procurando esse tipo de produto pelo Comércio de Belém, o autônomo Sérgio Silva, de 35 anos, que comprou dois carrinhos para o filho Ruan Silva, de 5 anos, explica como escolhe um brinquedo sem riscos. "A gente tem que ter cuidado com o material do brinquedo, o tamanho do brinquedo, dependendo do tamanho da criança, e também a qualidade, né?", diz.

A cuidadora de idosos Deuza Lopes, de 72 anos, que também buscou no Comércio a compra ideal, comenta que analisa os detalhes do presente antes de entregar para o neto de 4 anos. "Eu dou uma olhada nas peças, porque têm brinquedos que têm muitas pecinhas que são soltas. Então, devido à idade, tem que prestar atenção nessas coisas para evitar acidente. Crianças que pegam peça e metem na boca podem engolir uma peça dessa", compartilha.

(*estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)