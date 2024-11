Museu Goeldi Portas Abertas: atividades científicas gratuitas começam nesta quinta-feira

O Museu Goeldi de Portas Abertas (MPA) é um evento tradicional realizado anualmente. Neste ano, a programação vai acontecer nos dias 21 e 22 de novembro, no Parque Zoobotânico e no Campus de Pesquisa, e será gratuita ao público. O evento atende a diversas escolas e públicos de diferentes áreas, oferecendo uma programação que inclui exposições interativas, visitas a reservas técnicas e laboratórios, palestras e mostras de recursos educativos.

A participação do público é essencial para fortalecer a popularização da ciência e promover a troca de saberes com a comunidade. Desde a década de 1980, a programação tem como objetivo aproximar a população das atividades científicas desenvolvidas no Museu.

De acordo com a Chefe do Serviço de Educação do Museu Paraense Emílio Goeldi, Mayara Larrys. A proposta do MPA é proporcionar uma experiência educativa e de divulgação científica, permitindo que a comunidade interaja com os pesquisadores do Museu, participando de atividades que revelam o trabalho realizado nas diferentes áreas de pesquisa do Goeldi. “A cada edição, o evento ganha novas atrações, com atividades voltadas para a conscientização sobre a biodiversidade amazônica, o conhecimento dos biomas brasileiros e a inovação em tecnologias sociais”, conta.

Mayara ainda ressalta a importância da participação ativa do público nas atividades: “É fundamental programações como esta para promover a integração da ciência com a comunidade e fortalecer a divulgação do conhecimento científico. Além de conhecer de perto as pesquisas e projetos desenvolvidos, os visitantes terão a oportunidade de entender melhor a importância da biodiversidade amazônica e o papel do Museu Goeldi na preservação do meio ambiente e na educação científica”, relata.

Serviços

Programação de 2024:

21 de Novembro (Quinta-feira) - Parque Zoobotânico

Horários: 9h às 11h (Manhã) | 14h às 16h (Tarde)

Atividades no Parque Zoobotânico:

• Exposição dos Kits do Clube do Pesquisador Mirim

• Apresentação do Ponto de Memória da Terra Firme

• Palestras do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (Tarde)

• Mostra de fósseis da Amazônia, incluindo fósseis em realidade virtual

• Atividade sobre a ecologia e preservação dos peixes amazônicos

• Apresentação “Educação e Inovação: O Potencial da Flora Amazônica”

• Demonstração de ferramentas acessíveis no Aquário Jacques Huber

• Apresentação sobre a diversidade de invertebrados e artrópodes amazônicos

• Prática Arqueológica

• Apresentação do Programa de Estudos Costeiros (PEC)

22 de Novembro (Sexta-feira) - Campus de Pesquisa

Horários: 9h às 11h (Manhã) | 14h às 16h (Tarde)

Atividades no Campus de Pesquisa:

• Palestras do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (Tarde)

• Visita ao Laboratório de Modelagem: Diversidade vegetal e interações planta-polinizador na Amazônia

• Atividades sobre geologia, ecologia e paleontologia

• Visita ao Arquivo e Memória

• Visita à Reserva Técnica de Arqueologia: Diversidade Cultural e os povos que ocuparam a Amazônia

• Apresentação sobre a ecologia e preservação dos peixes, insetos, artrópodes e herpetofauna amazônicos

• Apresentação do Programa de Estudos Costeiros (PEC)