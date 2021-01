Municípios paraenses terão 72h para prestar contas de vacinação

A vacinação iniciada no Pará nesta terça-feira (20) ainda não possui balanço oficial com o número de vacinados e em quais regiões, assim como os próprios municípios ainda não iniciaram a contabilização.

Isto ocorre por conta do prazo de 72 horas que a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) deu para que cada município insira em um sistema do órgão o total de profissionais da saúde que receberam a primeira dose da Coronavac.

Sendo assim, um placar com o número de vacinados no Pará, aos moldes do que é feito com o número de casos, por exemplo, deve ser apresentado somente na próxima semana. O estado recebeu 173,200 mil doses do imunizantes, que serão distribuídas em duas doses para 86,600 paraenses.

A meta de entregar em menos de um dia as vacinas em todas as regiões foi cumprida e os 144 municípios paraenses já receberam as respectivas doses, baseadas na demografia de cada cidade.