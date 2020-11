Mulher se declara para esposo que teve intestino perfurado e emociona internautas

A declaração de amor de Maria de Lourdes Costa Sousa para o marido Domingos Ribeiro da Silva, da cidade de Itaituba, no Pará, emocionou os internautas nesta semana.

O vídeo foi publicado no Facebook e já recebeu mais de 20 mil visualizações, foi compartilhada mais de 600 vezes e comentada por centenas de pessoas.

Na publicação, Maria de Lourdes relatou o que aconteceu com o seu esposo e aproveitou para declarar-se para ele, que teve o intestino perfurado após um acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de dezembro de 2019.

"Aqui o amor da minha vida que eu estou cuidando", disse a mulher no início do vídeo. "Meu amor! eu te amo! eu quero você bem. nós dois vamos ficar bem, porque você está doente, e eu também estou doente com você, no dia que você se levantar dessa cama eu também vou me levantar, porque não é só você que está doente, eu também estou, eu amo você!”, continua, se declarando para seu marido.

Ela finaliza dizendo "eu amo meu esposo! eu amo meu esposo! eu faço questão de dizer isso, eu amo meu esposo! Vou fazer de tudo, pra ele ficar bem, de tudo!".

A mulher conta que seu marido, no dia do acidente, deu entrada no Hospital Municipal de Itaituba (HMI). No entanto, ele foi liberado pela equipe médica e voltou para casa, no qual passou três dias com intestino perfurado. Ela diz ainda, que seu esposo precisava fazer uma cirurgia imediatamente, mas não fez, e após três dias ele já estava inchando e o intestino totalmente infeccionado.

Familiares e amigos se reuniram e estão fazendo uma rifa beneficente em prol do tratamento de Domingos Ribeiro.