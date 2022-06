Mudanças climáticas podem reduzir drasticamente espécies abundantes na Amazônia; entenda

Um estudo feito por pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi, da Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade de Nice, na França, constatou que mudanças climáticas globais podem reduzir espécies abundantes na Amazônia. As informações são da Agência Museu Goeldi.

A pesquisa será apresentada no 58º Encontro Anual da Associação de Biologia Tropical e Conservação (ATBC), que começa nesta sexta-feira (10), e vai até a próxima terça-feira (14), em Cartagena, na Colômbia.

O Projeto de Estudo da Seca da Floresta (ESECAFLOR) simula artificialmente a redução das chuvas em uma parcela de 1 hectare da floresta, que recebe 50% água, por conta de ser recoberto com seis mil painéis plásticos transparentes. Os pesquisadores contabilizaram o número de arbustos da espécie Faramea anisocalyx durante nove anos e resultou na drástica redução.

Na floresta Amazônica, existe a parte chamada de sub-bosque, formada por plantas que ficam abaixo do topo das grandes árvores, que inclui mudas mais jovens e vegetais de menor estatura.

O ESECAFLOR inciou em 2002 e continua em ativa até hoje, considerado o único experimento que simula impacto de redução hídrica em um laboratório a céu aberto, levando em conta a saúde dos seres vivos, distribuição própria e como reagem num ambiente mais seco.