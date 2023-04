Muaná, na ilha do Marajó, recebe novo Terminal Hidroviário

Foi entregue nesta terça-feira (25) o novo Terminal Hidroviário do município de Muaná, na ilha do Marajó. A entrega foi feita pelo governador Helder Barbalho, em evento com a presença de autoridades e moradores da região. O espaço foi reconstruído e ampliado para garantir mais conforto e segurança no embarque e desembarque de passageiros que, em média, somam mais de 40 mil entre habitantes e visitantes da cidade. O investimento foi superior a R$ 2,5 milhões. As obras foram executadas em consonância com as normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), órgão que regulamenta portos de todo o Brasil.

“É uma alegria muito grande poder estar em Muaná mais uma vez para, agora, entregar as obras do Terminal Hidroviário. Também anunciamos, desde já, o compromisso de retornar em julho para o Festival do Camarão, onde estaremos assinando convênio para a construção do Hospital Municipal, um sonho que irá melhorar a qualidade de vida do povo de Muaná. Isso compõe um conjunto de investimentos que incluem, ainda, mais de 10 km de asfalto, novas orlas e recursos para a educação, fortalecendo a cidade e garantindo com que o município de Muaná possa continuar crescendo e se desenvolvendo”, declarou Helder Barbalho.

Para o prefeito de Muaná, Biri Magalhães, este é um momento para celebrar a parceria entre estado e município em prol da população. “Hoje é um dia para celebrar essa parceria com o governo, que é muito importante, não só para Muaná, mas para todos os municípios do Marajó. Já temos mais de R$ 40 milhões em investimentos na cidade. Hoje é um dia de festa, pois estamos entregando à população muanense mais do que um novo Terminal Hidroviário, é um espaço que vai estimular o turismo, para mostrar a beleza do município para o estado do Pará e para o mundo”, comemorou o gestor municipal.

Investimento

Ainda durante a entrega do novo equipamento, o engenheiro civil Márcio Tavares, presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), órgão responsável pelas obras, informou que este é o 20º equipamento hidroviário entregue desde o ano de 2019, pelo Governo do Estado, sendo o 6º localizado na região do Marajó. Somente no ano de 2022, outros cinco novos terminais hidroviários localizados na região foram entregues, nas cidades de Curralinho, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari e Portel, representando um investimento superior a R$ 12 milhões.

“Nós, da CPH, seguimos com outras 15 obras em andamento, para que, em breve, possamos entregar novos terminais hidroviários de qualidade para a população do Pará”, pontuou o gestor.

Mudança de vida

Para quem mora em Muaná, a entrega do novo terminal Hidroviário do município, que tem nos rios suas principais rotas de escoamento, representa uma mudança de vida. É o caso da moradora Maria Ferreira da Cunha, de 67 anos. Ela falou sobre a importância do novo equipamento. “Quando cheguei em Muaná, em 1985, não tinha porto, era só uma rampa. Agora melhorou muito, 100%. Eu nunca pensei que um dia teríamos um terminal como esse. Mas, agora, com esse governo, a obra foi concluída e vai melhorar cada vez mais a cidade”, disse.