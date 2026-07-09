MPF recebe doações de roupas para pessoas em situação de rua em Belém

O Ministério Público Federal (MPF) iniciou uma campanha de arrecadação de roupas destinadas à população em situação de rua em Belém. As doações podem ser entregues na sede do órgão, localizada na Rua Domingos Marreiros, nº 690, no bairro do Umarizal.

A ação recebe camisetas, bermudas, calças e camisas, em modelos masculinos e femininos, nos tamanhos adulto e infantil. As peças podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A campanha é realizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) no Pará, em parceria com a arte-educadora social Naraguassu Pureza, e busca atender uma demanda identificada durante fiscalizações realizadas pelo MPF em serviços voltados à população em situação de rua na capital paraense.

Durante as inspeções em abrigos públicos e Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop), o órgão verificou a falta de itens básicos, como roupas e kits de higiene, além da inexistência de estruturas como lavanderias solidárias e espaços seguros para guarda de pertences pessoais.

A iniciativa pretende mobilizar a sociedade para contribuir com a melhoria das condições de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

Campanha de arrecadação de roupas para pessoas em situação de rua

Doações: camisetas, bermudas, calças e camisas (masculinas e femininas, tamanhos adulto e infantil)

Local: sede do MPF em Belém – Rua Domingos Marreiros, nº 690, Umarizal

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Informações: WhatsApp (91) 98402-2708.