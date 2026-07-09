Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

MPF recebe doações de roupas para pessoas em situação de rua em Belém

A iniciativa pretende mobilizar a sociedade para contribuir com a melhoria das condições de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social

O Liberal
fonte

A ação recebe camisetas, bermudas, calças e camisas, em modelos masculinos e femininos, nos tamanhos adulto e infantil (Reprodução)

O Ministério Público Federal (MPF) iniciou uma campanha de arrecadação de roupas destinadas à população em situação de rua em Belém. As doações podem ser entregues na sede do órgão, localizada na Rua Domingos Marreiros, nº 690, no bairro do Umarizal.

A ação recebe camisetas, bermudas, calças e camisas, em modelos masculinos e femininos, nos tamanhos adulto e infantil. As peças podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A campanha é realizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) no Pará, em parceria com a arte-educadora social Naraguassu Pureza, e busca atender uma demanda identificada durante fiscalizações realizadas pelo MPF em serviços voltados à população em situação de rua na capital paraense.

Durante as inspeções em abrigos públicos e Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop), o órgão verificou a falta de itens básicos, como roupas e kits de higiene, além da inexistência de estruturas como lavanderias solidárias e espaços seguros para guarda de pertences pessoais.

A iniciativa pretende mobilizar a sociedade para contribuir com a melhoria das condições de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

Campanha de arrecadação de roupas para pessoas em situação de rua

Doações: camisetas, bermudas, calças e camisas (masculinas e femininas, tamanhos adulto e infantil)

Local: sede do MPF em Belém – Rua Domingos Marreiros, nº 690, Umarizal

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Informações: WhatsApp (91) 98402-2708.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

UNIVERSIDADE

UFPA inaugura Espaço de Convivência Estudantil no Instituto de Medicina Veterinária de Castanhal

É a primeira unidade acadêmica da Universidade a receber um espaço com essa finalidade, reconhecimento que reflete sua trajetória de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão

08.07.26 15h14

CHUVA

Inmet emite alerta de chuva intensa no Pará neste sábado (4/7)

Na Região Norte, o alerta também abrangeu Roraima, Amapá e Amazonas

04.07.26 14h40

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de matar cachorro a facadas em Viseu

Casos de violência contra animais se repetem no Pará

04.07.26 8h39

PROJETO

Castanhal recebe ação Expedição Novos Sorrisos no Pará, ampliando o acesso à saúde bucal na região

Programa social promoverá atividades odontológicas na cidade entre 8 e 28 de julho

03.07.26 13h34

MAIS LIDAS EM PARÁ

calor extremo

Belém elabora plano para enfrentar calor extremo e efeitos do Super El Niño

Iniciativa de 35 órgãos municipais, estaduais e federais visa prevenir e adaptar a cidade aos efeitos previstos do fenômeno climático.

08.07.26 15h30

RESGATE

Sucuri é encontrada próxima a residências em Igarapé-Miri

Serpente foi localizada em um terreno no bairro Cidade Nova; moradores acionaram a Semma, que realizou a captura segura do animal

08.07.26 12h15

viralizou

VÍDEO: Padre paraense 'farma aura' para pedir doações à igreja

Pároco de Aurora do Pará entrou na brincadeira das redes sociais para divulgar campanha que busca arrecadar recursos para instalar centrais de ar na Igreja Matriz

08.07.26 11h21

RISCO À SAÚDE

TG: produto para emagrecimento proibido pela Anvisa é comercializado em grupo de mensagem em Belém

A substância não possui alguns cuidados farmacêuticos que são necessários para a sua aprovação no mercado

16.12.25 19h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda