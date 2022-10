MP fiscaliza se Ponta do Cururu, que estava em leilão, pode ser privada

O Ministério Público Estadual investiga a situação fundiária e ambiental de imóvel levado a leilão pela Justiça do Trabalho na Vila balneária de Alter do Chão, localizada a cerca de 37 km do município de Santarém. A venda de extensa área na Ponta do Cururu havia sido determinada no último dia 28 pela Justiça do Trabalho (TRT) para pagamento de dívida trabalhista, mas teve o leilão suspenso na noite desta segunda-feira (3) após repercussão do leilão.

A 7ª Promotoria de Justiça Agrária, informou na tarde desta terça-feira (4), que instaurou Procedimento Administrativo, por meio da promotora de Justiça titular Herena de Melo, para “fiscalizar a regularidade dos registros públicos e cadeia dominial dos imóveis que estavam em leilão, bem como o processo que levou ao suposto destacamento do patrimônio público estadual e/ou federal para o patrimônio particular do imóvel”.

A Ponta do Cururu é um dos locais mais famosos de Alter do Chão (Andria Almeida)

Entre outras providências, a promotora de Justiça Herena de Melo determinou a solicitação das certidões atualizadas das Matrículas ao cartório, cópia integral do título definitivo e do processo administrativo ao Iterpa e ao Incra, além da cópia integral de arrecadação da Gleba Mojuí dos Campos e procedimentos relacionados à arrecadação e matrícula da referida gleba como patrimônio público da União.

A área em questão tem cerca de 140 hectares ou aproximadamente 1.400.000m² (um milhão e quatrocentos mil metros quadrados) que inclui famosos pontos turísticos da região como a Ponta do Cururu, Lagos dos Mangueiras, Piranhas, Ponta do Tauá e extensa área de floresta.

A área inclui a Ponta do Tauá que também faz parte do roteiro turístico da região (Andria Almeida)

Após a divulgação de reportagem feita com exclusividade pelo O Liberal no domingo (2), a justiça do trabalho resolveu suspender o leilão na noite desta segunda-feira(3).

As Promotorias de Justiça Agrária e do Meio Ambiente de Santarém estão analisando o caso após o Grupo Especial de Atuação no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPPA ter instaurado Notícia de Fato e encaminhado para uma das promotorias de Santarém.

O imóvel havia sido avaliado pela Justiça do Trabalho em 5 milhões de reais e, dando a possibilidade dos interessados darem lances a partir de metade (2.5 milhões), acrescido de comissão de leiloeiro de 5%. No entanto, a área está localizada em uma Área de Proteção Ambiental (APA) e é famosa por seus atrativos turísticos muito visitados. Diante disso, o leilão foi suspenso para “investigação apurada acerca da legalidade das transações imobiliárias registradas nas escrituras do imóvel”, destacou a decisão da juíza da 2ª Vara do Trabalho de Santarém, Milena Abreu Soares.

Especialista da Ufopa defende que área deve ser protegida ainda mais

O docente da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), engenheiro florestal Jackson Fernando Rego Matos que é mestre em Ciências de Florestas Tropicais e doutor em Desenvolvimento Sustentável, e já atuou como conselheiro da APA de Alter do Chão, explica que a lei responsável por estabelecer as normas sobre a área de preservação permanente ao redor de cursos d'água é o Código Florestal Brasileiro. A citada lei "estabelece que para cursos de águas que tenham largura superior a 600 metros, que é o nosso caso, que ele tenha uma preservação mínima de 500 metros de preservação permanente ao redor da margem do rio.”.

O especialista fala que na área em questão há um interesse público e que a Marinha tem atribuições na área. Para ele, a questão da área possui “um valor cênico, histórico, cultural e ecológico agregado ao turismo. E a própria questão da ancestralidade de Alter do Chão”, contou.

Jackson relata que na época em que atuou como conselheiro da APA de Alter, encaminhou pedidos à Secretaria de Meio Ambiente do Estado e ao ICMBio para transformar a área que inclui a Ilha do Amor até a ponta de pedras em um momento natural.

“Para transformar em uma Unidade de Proteção Permanente, seria uma área de Unidade de Conservação Estadual, poderia até ser federal, mas acho que poderia se resolver porque dinheiro para monumento ou unidade de proteção existe, o dinheiro que vem das compensações de mineração é todo destinado a áreas de proteção integral”, enfatizou.

Especulações imobiliárias

O professor Jackson aponta que toda a área, incluindo parte conhecida como Capadócia e Ponta de Pedras, estão enfrentando uma forte especulação imobiliária “que está descaracterizando enormemente, não só a vila como a praia, mas toda a região de Santarém”, contou.

Ele defende a necessidade da aplicação enérgica da lei e que se busque alternativas viáveis para a proteção da área.

Histórico da área

Segundo a 2ª Vara do Trabalho de Santarém, originariamente, o imóvel era de propriedade do Estado do Pará, e foi transferido a título de venda à Companhia Tropical – Hotel Santarém, em 24/03/1986, por título definitivo expedido

pelo Instituto de Terras do Pará-ITERPA, não constando no título o valor da transação