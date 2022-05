Moradores denunciam condições precárias de acesso a embarcações em Alenquer

Os moradores do município de Alenquer estão passando por uma situação difícil por conta de inundações em decorrência das chuvas torrenciais dos últimos dois meses. O sofrimento da população com a falta de acessibilidade foi mostrado em alguns vídeos, que já circulam nas redes sociais, onde mostram a falta de acesso na frente da cidade, principal área para o deslocamento até as embarcações. A prefeitura confirma em nota que as pessoas que aparecem nas cenas estão tentando chegar até os barcos de forma inadequada para buscar atendimento médico em Santarém.

Em um dos vídeos, que foram gravados por populares, aparece um homem deitado em um colchão em cima de um carrinho de transporte de mercadorias que tenta atravessar a rua totalmente alagada. Ele é um cadeirante e está sendo conduzido até uma lancha. A pessoa que gravou o vídeo narra a cena indignada.

“Que situação se encontra a nossa cidade. Olha só, um cadeirante sendo transportado para pegar a lancha”, constatou.

Ainda na filmagem, uma idosa que aparenta sentir muita dor e cansaço sobe em uma carroça com ajuda de dois homens para conseguir atravessar a inundação e chegar até uma unidade pública de saúde.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou o posicionamento da prefeitura sobre a situação no município. A nota confirma a falta de acesso e diz que as pessoas que aparecem nos vídeos estavam tentando chegar até os barcos e lancha para receber atendimento médico em Santarém, na intenção de tratamento de saúde.

Um trecho da nota diz que a Defesa Civil local já construiu e ainda está construindo várias pontes no intuito de garantir a acessibilidade aos usuários e à população em geral. “Informa ainda que a Secretaria Municipal de Saúde, em reunião com os empresários do ramo de navegação que prestam serviço para o município acordaram em disponibilizar um porto secundário em outra área da cidade, onde é possibilitado que as ambulâncias cheguem até a embarcação. É importante destacar que o sistema de saúde do município não conta com um hospital municipal e que o único hospital que existe no município provém de fundos particulares, não havendo qualquer vínculo com o ente municipal”, finaliza a justificativa da prefeitura.

Rio Surubiú está acima da cota de alerta

A defesa civil informou que nível do rio Surubiú, que banha município de Alenquer, já atingiu a cota de 7,82 metros, estando, 1, 02 metro acima da cota de alerta. “A cota desse um metro e pouco centímetros que a água já passou do nível que, castigou muito e ainda está castigando à população. O mais preocupante é que nós ainda temos mais ou menos um mês de ciclo de enchente”, enfatizou.

Sobre os vídeos que circulam nas redes sociais o coordenador justificou que “o fato é que poucas pessoas sabem que foi destinado uma opção melhor que essa. A gente, a prefeitura de Alenquer, a Defesa Civil e outros órgãos preocupado com essa situação destinaram o Porto Seguro onde qualquer veículo acessava a embarcação, o que não foi muito bem aceito e por conta disso os proprietários de embarcação resolveram permanecer operando todo tipo de carga e descarga tudo junto na frente da cidade e isso só vem causando esse transtorno a população, infelizmente é a parte que mais sofre quando um problema desse tipo acontece”, justificou.