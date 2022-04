Cheia do Rio Surubiú inunda ruas em Alenquer

O Rio Surubiú localizado no município de Alenquer, transbordou na orla da cidade devido às fortes chuvas que ocorrem no município. A Defesa Civil do local está trabalhando para construir passarelas a fim de não restringir o acesso da população.

“Estamos iniciando as construções das pontes aqui na frente da cidade, a água já invadiu toda a rua de forma que sem as pontes não é possível acessar o nosso porto onde chegam diariamente mercadorias e pessoas”, informou o coordenador da defesa civil.

Pontes estão sendo construídas na orla da cidade (Defesa civil)

A defesa civil informou que a construção das pontes deve ser feita também em alguns pontos da cidade. “Vamos percorrer essas pontes por toda a frente da cidade e pelos bairros também, a intenção é não deixar ninguém isolado”, afirma.

Segundo a defesa civil, as pontes estão sendo construídas em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Agricultura do município.

Prejuízos das últimas chuvas

A cheia deste ano já causou muitos estragos no município, no último dia 30, houve cinco horas de chuvas intensas que deixou muitos estragos, com alagamentos e desmoronamento de casas e pontes. Não há registro de pessoas feridas.

Entre os prejuízos estão as residências privadas e pontos comerciais que foram invadidas pela água, houve desmoronamento de terra, transbordamento de rios, pontes foram arrancadas, bueiros danificados, e vários registros de pontos de atoleiros em ramais, estradas e vicinais, informou a defesa civil na ocasião.