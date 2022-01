Moradores de Outeiro enfrentam dificuldades para travessia após balsa apresentar problemas

Na manhã desta quinta-feira (27), moradores de Outeiro, em Belém, enfrentam transtornos para conseguir se deslocar até o outro lado do distrito. Uma das balsas que estão fazendo a travessia da população teria apresentado problemas, supostamente devido ao excesso de peso, e parou de funcionar, quando ainda estava atracada para o embarque dos passageiros. Com isso, a segunda embarcação que deveria receber as pessoas excedentes ficou impedida de encostar.

“A balsa não quer funcionar, deu pane. A outra que ia encostar não pode. Eles querem tirar as pessoas de dentro, porque está com muito peso. Mas a população não faz tanto peso como o tanto de caminhão, carro e moto que tem dentro da balsa. Estão pedindo para a população sair para aliviar mais o peso, e a balsa poder sair do lugar”, explicou uma moradora.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda um posicionamento sobre o assunto.