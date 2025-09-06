Capa Jornal Amazônia
Ministro das Cidades anuncia entrega de mais 200 casas em Barcarena

Com a nova entrega, o município passa a contar com aproximadamente 750 moradias destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade

Ministro das Cidades anuncia entrega de mais 200 casas em Barcarena. (Reprodução/ Ag. Pará / Arquivo)

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou neste sábado (6), por meio de vídeo publicado nas redes sociais, a entrega de mais 200 casas para a população de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém.

“Pessoal, são 200 novas casas chegando para Barcarena. No total, agora, são cerca de 750 novas moradias. Tanto para a zona rural, quanto para o povo da área urbana do município. E a gente vai continuar trabalhando para que mais casas cheguem para todo o Pará”, declarou o ministro.

Com a nova entrega, o município passa a contar com aproximadamente 750 moradias destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. A ação faz parte da política habitacional do governo federal para ampliar o acesso à moradia digna em diferentes regiões do estado.

 

