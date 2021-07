Ministérios da Educação e da Saúde formulam protocolo de retorno às aulas presenciais

O retorno às aulas presenciais é uma preocupação para os ministérios da Saúde e da Educação, que anunciaram nesta quinta-feira (8) a preparação de um protocolo de retorno elaborado de forma conjunta. A expectativa é que o documento seja publicado no início da semana que vem. No Pará, a retomada do cronograma de aulas presenciais na rede estadual e municipal está previsto para agosto e setembro.

Dados do Ministério da Saúde apontam que 80% dos professores do ensino básico já receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19, o que possibilitaria, a partir de agosto, um retorno seguro às aulas, na avaliação do ministro responsável pela pasta, Marcelo Queiroga.

“Temos apoio da Unicef, da Unesco, da OMS e da OCDE [para isso]. Há absoluto consenso de que vacinação não é pré-requisito para o retorno às aulas. Vamos, portanto, criar um protocolo conjunto que será estabelecido por portaria interministerial, estabelecendo as regras para o retorno seguro”, afirma Queiroga.

Na avaliação do ministro Milton Ribeiro, titular do Ministério da Educação, manter as escolas fechadas provoca perdas acadêmicas, emocionais e até mesmo nutricionais para muitas crianças. Para ele, é necessário “buscar exemplos de fora para mostrar que estamos errados em não restabelecer a aula presencial”.

No Pará, o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual está programado para o dia 2 de agosto. Desde 18 de março de 2020 as aulas presenciais estão suspensas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Durante este período, a secretaria desenvolve o movimento “Todos em Casa Pela Educação”, disponibilizando videoaulas pela TV Cultura do Pará, áudios educativos por meio do Seducast, conteúdos de aprendizagens pelo Para Casa, cadernos de atividades estruturantes e compêndios, além da plataforma educacional Enem Pará e distribuição de livros didáticos.

Em Belém, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), informa que as aulas presenciais na rede municipal de ensino retornarão de forma gradual e em escala, somente após a imunização completa dos profissionais da educação. A educação infantil retornará no dia 1º de setembro, o ensino fundamental no dia 8, e a educação de jovens, adultos e idosos (Ejai) no dia 13, com os alunos distribuídos em grupos e por turnos, em dias intercalados da semana. Durante o mês de julho as escolas estão sendo preparadas para receber os alunos, com a higienização completa dos espaços, obras em várias unidades e o estabelecimento de protocolos de biossegurança contra a covid-19.

Já no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) afirma que está vacinando todos os profissionais de educação da rede de ensino e as escolas estão passando por reparos corretivos e preventivos para receber os alunos. As aulas remotas serão retomadas no dia 2 de agosto, contudo, a volta das aulas presenciais no município está prevista para a segunda quinzena do mesmo mês, em formato hibrido (remoto e presencial). A Semed ressalta que a Rede Municipal de Ensino iniciou este ano letivo de forma remota, utilizando plataforma web e grupo digital com suporte de aulas transmitidas pelo canal aberto de TV.