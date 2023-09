Ministério Público apresenta recurso contra prorrogação do funcionamento do Aterro de Marituba

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou, nesta terça-feira (5), recurso de agravo contra a decisão de nova prorrogação das atividades do Aterro Sanitário de Marituba. O documento é assinado pelo procurador de Justiça Cível Waldir Macieira da Costa Filho e é contra a empresa Guamá Tratamento de Resíduos Ltda, o Estado do Pará e os munícipios de Belém, Ananindeua e Marituba.

O Ministério Público do Pará, por meio do promotor, “requer a reforma da decisão monocrática que homologou novo acordo judicial apresentado pelos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, bem como pelo Estado do Pará..., pleiteando a não renovação da utilização do aterro sem as condicionantes previstas na lei de resíduos sólidos e acordos homologados anteriormente; que as partes apresentem a EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental- Relatório de Impacto Ambiental) e Licenciamento Ambiental, prazo e local definido para implementação da nova Central de Tratamento de Resíduos".

No final da tarde de quinta-feira (31), último dia do prazo judicial estabelecido para recebimento de resíduos sólidos no aterro sanitário de Marituba, a Justiça do Pará acatou duas petições e a Guamá Tratamento de Resíduos será obrigada a manter os serviços por mais três meses.

De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça do Pará, o desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, da 2ª Turma de Direito Público, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nesta quinta-feira, 31, formulado pelo Estado do Pará, Município de Belém, Município de Ananindeua e Município de Marituba. Foi determinado que a empresa Guamá Tratamento de Resíduos realize todas as obras de engenharia inerentes às etapas 2 e 3 mencionadas em Nota Técnica nº 38965.