Aterro Marituba: Justiça prorroga o serviço por mais três meses

Na tarde desta quinta-feira (31), saiu decisão esperada pelas prefeituras de Belém, Ananindeua e Marituba com relação ao pedido de prorrogação do funcionamento do Aterro de Marituba e a Guamá Tratamentos de Resíduos vai manter os serviços por mais três meses.

Na manhã desta quinta-feira (31), no último dia do prazo judicial para recebimento de resíduos sólidos no aterro de Marituba, a Prefeitura de Belém informou que representantes do Município de Belém, juntamente com os do Estado do Pará e dos municípios de Ananindeua e Marituba, trabalharam em conjunto e deram entrada em uma petição conjunta no final da manhã desta quinta-feira, 31, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em Belém.

O pedido conjunto é de prorrogação da operação da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Marituba, na Grande Belém.

Segundo a Prefeitura de Belém, a colaboração conjunta se formou para buscar uma solução apropriada durante esse período de transição até a finalização do processo licitatório promovido para escolha do novo operador por meio da Concorrência Pública nº. 02/2023/SESAN.