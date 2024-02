Militares do Pará vão compor o 18º Contingente de operação na fronteira do Brasil com a Venezuela

A partir desse mês, o Comando Militar do Norte (CMN) vai enviar militares para compor 18º Contingente da Força Tarefa Logística Humanitária – Operação Acolhida, atuante nos municípios de Boa Vista e Paracaima, em Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela. Serão 137 militares do CMN, que engloba as Organizações Militares do Pará, Amapá e Maranhão, e um pouco mais de 220 do Comando Militar do Oeste (CMO).

Como principal missão, homens e mulheres do Exército terão que cooperar com os governos federal e dos estados de Roraima e Amazonas nas ações de assistência emergencial, visando o ordenamento da fronteira, acolhimento e interiorização de pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório oriundo da República Bolivariana da Venezuela.

Durante a última semana de janeiro, os militares passaram pelo período preparatório, onde receberam instruções teóricas e práticas que fazem parte do cronograma de atividades que são desenvolvidas na fronteira. Além disso, também foram feitas a eles recomendações quanto à higiene, condições sanitárias, prevenção às DST e medidas profiláticas. Com a contribuição do Centro de Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), também foi realizado treinamento quanto às situações rotineiras da Operação Acolhida e as formas de gerenciar riscos e prevenir incêndios.

De acordo com o Coronel José Giron Sobrinho Neto, Comandante do 18° Contingente, será uma tarefa complexa. "Nós vamos trabalhar juntos com as agências e fazer todo o protocolo de acordo com o fluxo migratório brasileiro. Oferecemos aos migrantes toda a documentação necessária para permanecer no Brasil. Também oferecemos as proteções quanto as vacinas de acordo com as exigências sanitárias. A partir daí apoiamos também na capacitação dos migrantes, para que eles possam ser absorvidos pelo mercado de trabalho", destacou o comandante.

A Operação Acolhida foi desencadeada pelo Ministério da Defesa, em março de 2018, e funciona por meio do incessante trabalho dos militares. Ela consiste em uma realocação voluntária, segura, ordenada e gratuita dos cidadãos que adentram ao Brasil pela fronteira com a Venezuela e encontram-se em situação de vulnerabilidade. O 18º Contingente segue pra Boa Vista em três etapas a partir do dia 24 de fevereiro de 2024.