Mesmo rápido, temporal gera vários pontos de alagamentos em Santarém

Uma forte chuva registrada no início da tarde desta quarta-feira (29) em Santarém, oeste paraense, deixou algumas ruas de alguns bairros da cidade alagados. Apesar da grande quantidade de água, a Defesa Civil informou que não registrou ocorrências.

Os pontos mais afetados foram os bairros localizados nas áreas periféricas, como Maracanã e Santarenzinho, porém na área central do município a água também causou incômodo para a população. Na avenida Marechal Rondon, por exemplo, exigiu atenção redobrada por parte dos condutores de veículos e dos pedestres, pois alguns trechos ficaram totalmente inundados. No canto da Avenida Marechal Rondon com a Avenida Silva Jardim também ocorreu a mesma situação.

Mais de 18 mil famílias foram afetadas pelas chuvas deste ano

Em Santarém, mais de 18 mil pessoas foram afetadas diretamente pelas fortes chuvas durante o inverno amazônico.

O município decretou Situação de Emergência nas áreas afetadas pelas inundações provocadas pelas fortes chuvas e pela cheia do rio Tapajós no dia 27 de abril.

Os locais mais afetados no município foram as áreas de várzeas, o distrito de Alter do Chão, a Comunidade Ponta de Pedras e comunidades da região ribeirinha. Nesses locais, 3.624 famílias foram diretamente atingidas, somando 18.120 vítimas.

Na área urbana de Santarém, o centro comercial foi diretamente impactado com a cheia do rio Tapajós. As águas já invadiram algumas das principais ruas que ficam na orla da cidade, prejudicando temporariamente a atividade do setor.

De acordo com a Defesa Civil, não há mais desabrigados ou desalojados pelas chuvas no momento.

Fim do inverno amazônico

Este período do ano marca o fim do chamado inverno amazônico, que tem início normalmente no mês de novembro e segue durante o primeiro semestre do ano, mas apesar desse perfil climático, as altas temperaturas podem resultar em fortes ventanias e pequenas pancadas de chuva, como foi o caso do que aconteceu em Santarém.