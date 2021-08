Mensagem na garupa de motociclista emociona internautas: 'Motorista, cuidado com meu papai'

Uma mensagem no baú da garupa de um motociclista emocionou os internautas, neste domingo (08), no Dia dos Pais. A imagem é um registro do Grupo Liberal, feito na rodovia BR-316, em Benevides, Região Metropolitana de Belém. "Motorista, cuidado com meu papai. Vejo ele só nos finais de semana", diz a mensagem de autoria do motoboy Expedito Neto, de 24 anos, morador do município de São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, que decidiu alertar os condutores sobre os cuidados no trânsito com uma mensagem que simbolizaria o que iria dizer o filho dele, Willian Bernardo, de um ano e dez meses.

"Uma vez, vi uma postagem de um pai que trabalha entregando comida em São Paulo, e a filha escreveu em uma cartolina: motorista ,cuidado com meu papai, amo ele mil milhões. E o pai botou a cartolina na bag (a mochila que os entregadores usam). Achei muito interessante essa frase que me tocou muito, principalmente pra mim, que ando de moto em Belém e sei os riscos que a gente passa nesse trânsito", contou Expedito.

Ele trabalha em Belém, ao longo de quase toda a semana, e só volta para casa aos sábados, quando consegue curtir a família. "A gente sabe que vai trabalhar, mas não sabe se volta pra casa, e com isso, tive a ideia de colocar a mesma frase no baú da moto, mas o meu filho era muito novo e não sabia falar. Vi que não ia combinar muito. Como só o vejo nos finais de semana e vi que combinou, mandei fazer o adesivo e botei pra ver se conscientiza os motoristas", explicou o motoboy.

Ele diz que alguns motoristas conduzem o veículo de forma arriscada para todos que estão no trânsito. "Alguns pensam que, por estarem de carro ou ônibus, podem tudo. Mas não pensam que, embaixo de um capacete, tem um pai de família lutando pelo pão de cada dia; um pai de família que está longe de casa. Coisas simples que um motorista pode fazer para o trânsito melhorar, como dar seta, olhar no retrovisor antes da troca da faixa etc", opinou.

Expedito Neto conta que já presenciou muito acidentes fatais no trânsito "Às vezes, tô no trânsito, parado no sinal, e as pessoas batem foto. Fico feliz com isso, porque vejo que essa frase toca no coração das pessoas e pode conscientizar. Agradeço as pessoas que batem a foto, porque me ajuda a salvar um pai de família no trânsito", concluiu o motociclista.