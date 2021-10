Mensagem informando novos valores para multas de trânsito é falsa, alerta Detran

Na última semana, passou a circular nas redes sociais uma mensagem de texto listando novos valores de multas para veículos. Contudo, de acordo com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PA), o conteúdo é falso.

“O Detran informa que a mensagem que está circulando na internet é falsa e que os usuários devem considerar somente os valores das taxas informados no site do órgão (www.detran.pa.gov.br)”, disse o departamento em nota.

Eudes Mendonça, professor especialista em Segurança da Informação, explica que a maioria das mensagens falsas na internet se dividem em dois grupos: cibercrimes e noticiais falsas. "O roubo geralmente tem um aporte financeiro por trás, e vai te seduzir para alguma coisa, através de uma ameaça, ou um prêmio, um brinde. Geralmente nesse processo de roubo, a informação tem um link convidando o usuário a clicar, essa é uma tática chamada fishing, ele está te pescando e a partir daí algo malicioso cai na tua máquina. Já a notícia pode ter algo para denegrir a imagem de uma pessoa, de uma empresa, com intensões politicas ou outra motivação, fazendo com as pessoas acreditem na informação de tanto ser passada", afirma.

Para o especialista, a melhor forma de se proteger das fake news é verificando as informações. "As pessoas hoje não checam as informações. Em um grupo de WhatsApp elas recebem a informação, não fazem a verificação se é correta ou não e repassam para outro grupo, e um vai repassando para o outro, até que vire uma bola. Isso se espalha muito por falta das pessoas verificarem. Hoje a plataforma é popular, com grupos de até 300 usuários, então a difusão dele é muito rápida", pontua.

O grande volume de informações disseminadas na internet dificultam a identificação daquilo que é verdadeiro ou falso, mas com um pouco de atenção é possível reconhecer os conteúdos verídicos e, principalmente, ajudar na não propagação de fake news.

Para você não cair nas famosas "correntes" com informações falsas, fique atento a algumas dicas:

Não leia só o título. Geralmente, os conteúdos falsos são publicados com títulos sem relação com o texto ou que manipulam as informações. Ler a publicação na íntegra antes de compartilhá-la diminui as chances de espalhar um boato.

Redobre a atenção ao ler textos alarmistas. Quem tenta enganar os leitores busca exagerar ou inventar eventos absurdos para mexer com a emoção do público. Quando receber uma mensagem ou link que use deste recurso, desconfie.

Informações genéricas e sem identificação são pouco confiáveis. Notícias sérias respondem às perguntas mais importantes do leitor e mostram detalhes sobre um determinado fato. Se o texto não identifica as fontes das informações, fique alerta. Hoje em dia é muito comum que mensagens falsas indiquem uma fonte oficial, mas apresentem informações distorcidas. Busque sempre checar as informações em canais oficiais.

Faça uma busca no Google. Existem diversos sites dedicados a desvendar esse tipo de conteúdo, como o Aos Fatos e a Agência Lupa, que, inclusive, fecharam uma parceria com o famoso buscador para dar mais destaque a resultados verdadeiros. Se ao buscar determinada informação você só encontrá-la em páginas desconhecidas, suspeitas, ou ligadas a grupos políticos específicos, é melhor evitar o compartilhamento.

Denuncie. O WhatsApp e outras redes sociais possuem uma função que permite denunciar qualquer usuário por mensagens consideradas indevidas dentro da plataforma, como fake news. No caso do aplicativo de mensagem, o recurso está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) e também na versão web. Desta forma, é possível indicar ao serviço sobre o compartilhamento de notícias falsas, seja em uma conversa individual ou em grupos. Após a ação, a pessoa denunciada pode ser banida por infrigir os termos de uso, conforme avaliação do WhatsApp.