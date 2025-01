Menino de Castanhal faz campanha para assistir jogo do Flamengo, em Belém

O flamenguista Rafael Pietro, de Castanhal, de 10 anos, está movimentando as redes sociais e grupos de whatsapp desde o final do ano passado, com o um vídeo onde ele faz um pedido muito especial: assistir a partida entre Flamengo e Botafogo, que ocorrerá dia 2 de fevereiro, no estágio Mangueirão, em Belém. No vídeo ele fala sobre esse sonho e que os ingressos são caros e inacessíveis a família neste momento.

O sonho de ver o time de pertinho jogando cresceu ainda mais, logo quando veio a divulgação de que a disputa do título da Supercopa Rei 2025 seria na capital paraense, distante cerca de 70km de Castanhal. Além dos três ingressos, que são para ele e seus pais, o menino pede também apoio para o deslocamento até o estádio e a volta para Castanhal logo após a partida.

“O ingresso mais barato custa em torno de R$ 300 e daria quase mil. Nós não temos parentes que moram em Belém, então temos que ir e voltar no mesmo dia. Também não possuímos transporte próprio”, disse Rafael Pietro que tem dupla excepcionalidade: tem autismo e é superdotado.

O vídeo já foi compartilhado por um número muito grande de pessoas e em várias páginas das redes sociais, mas até agora a família não recebeu o apoio necessário para realizar o sonho do flamenguista. “A gente sabe que um jogo desses em Belém vai lotar e nosso medo é que os ingressos acabem logo e a gente não consiga arrecadar o valor necessário que seria de R$1.500 entre ingressos e transporte. A partida vai atrair não só os torcedores do Pará, mas também de outros estados”, disse a mãe, Nayara Bentes.

Além dos três ingressos, que são para ele e seus pais, o menino pede também apoio para o deslocamento até o estádio e a volta para Castanhal logo após a partida. (Patrícia Baía / O Liberal)

Rafael começou a se interessar por futebol aos 5 anos. Ele assistia e torcia junto com a mãe, que é flamenguista. Já o pai, Diego Bentes é corintiano. “Ele se apaixonou pelo futebol e pelo Flamengo. Para não deixar o pai com ciúmes, ele diz que o Corinthians é seu segundo time do coração”, disse Nayara Bentes.

Castanhal e Paysandu também ocupam um lugar no coração da criança

E por falar em Castanhal, o time convidou o torcedor para assistir aos jogos que forem realizados em Castanhal.“O único campo de futebol que eu pisei até agora foi do CT do Castanhal, mas quero muito entrar no Mangueirão. Deve ser muito emocionante”, disse Rafael Pietro.

A mãe diz que não sabe como será a relação de Rafael com relação ao barulho e todos os demais estímulos que irá receber em um grande estádio com muitas pessoas. “Caso a gente consiga ir, ele irá usar o abafador e se ele se sentir desconfortável na arquibancada vamos procurar um local que disseram que tem no Mangueirão para pessoas autistas”, observou Nayara Bentes.

Se o sonho for realizado, será um presente também de aniversário. Rafael completa 11 anos dias após a partida. E por falar em sonho... Ele tem outro. “Quero ser jornalista esportivo. É uma paixão também, assim como escrever e saber tudo sobre tecnologia”, disse Rafael Pietro.

O menino já escreveu três livrinhos e tem ainda um revista mensal chamada Placar do Mês. O trabalho é desenvolvido, desde o ano passado, com a ajuda de um professor por meio de aulas online.

(Patrícia Baía / O Liberal)

Por ele ser super dotado, a gente não sabia mais o que fazer para estimular ainda mais esse lado dele. Então procurando um profissional que pudesse nos ajudar eu achei na internet o professor Kevim Carneiro que mora em São Paulo. Ele fez um estudo minucioso do caso do Rafael e desenvolvei esse projeto. Então o Rafael escreve as reportagens e o professor faz a edição e nos manda em PDF e nós mandamos para a gráfica as revistas e os livros”, contou Nayara Bentes.

Livros

As obras são “Os 4 amigos no mundo do futebol”, que conta a aventura vivida pelo artista com seus quatro amiguinhos animais. Já o livrinho “Os amiguinhos de viagem salvam o mundo” conta a saga de Rafael para salvar o mundo do perigo com ajuda de seus amiguinhos. O terceiro, que ainda não foi impresso, se chama “O retorno". As obras são vendidas em feiras e eventos da causa autista.

“Eu sou apaixonado por futebol e todas as minhas histórias tem bastante futebol. Eu quero ser quando crescer um jornalista esportivo”, contou o artista.

Serviço: Quem puder contribuir de alguma forma para tornar esse momento inesquecível para o Rafael, entre em contato pelo número (91) 99358-1770.