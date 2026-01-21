Capa Jornal Amazônia
Pará

Menino de 5 anos leva picada de jararaca no Pará

A criança apresentava quadro clínico estável, com funções neurológicas preservadas e sem sinais de ação ativa do veneno

O Liberal
fonte

A orientação é que não sejam realizados torniquetes, cortes ou outras intervenções caseiras, pois essas condutas podem agravar o quadro clínico. (Divulgação Sespa)

Uma criança de 5 anos, residente em uma área de garimpo no município de Itaituba, deu entrada na emergência do Hospital Municipal de Novo Progresso (HMNP) no dia 15 de janeiro de 2026, por volta das 11h, por ser picada por uma cobra jararaca. O caso ocorreu no dia 14 de janeiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Novo Progresso, para a CNN, o menino foi levado ao hospital pela própria família. Ainda segundo a secretaria, o paciente foi prontamente atendido, internado e assistido conforme os protocolos do Ministério da Saúde, com a realização de exames e a administração de soro antiofídico, de acordo com os critérios clínicos estabelecidos.

A família informou à equipe médica que, logo após a picada, foi realizado um torniquete no braço da criança, que se trata de um dispositivo de compressão, como uma faixa de tecido ou borracha, usado para parar hemorragias graves em braços ou pernas, aplicando pressão para interromper o fluxo sanguíneo arterial e venoso.

Conforme a avaliação médica, a demora no atendimento e o uso do torniquete contribuíram para o agravamento do quadro de saúde, com possível comprometimento da circulação sanguínea no local afetado.

A equipe do HMNP solicitou o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para avaliação especializada das condições circulatórias do braço do paciente. A transferência foi aceita pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, e ocorreu às 13h do dia 19 de janeiro.

A criança apresentava quadro clínico estável, com funções neurológicas preservadas e sem sinais de ação ativa do veneno. No entanto, havia edemas e bolhas no local da picada, exigindo acompanhamento especializado para tratar as consequências do acidente, possivelmente agravadas pelo uso do torniquete.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Novo Progresso pediu a população que em casos como tenha cuidado devido os riscos de práticas inadequadas em casos de picadas de cobra.

A orientação é que não sejam realizados torniquetes, cortes ou outras intervenções caseiras, pois essas condutas podem agravar o quadro clínico. Em situações de acidente ofídico, a recomendação é manter a vítima em repouso e procurar atendimento médico imediato.

 

pará
Pará
