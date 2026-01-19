Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Matrículas de novos alunos da rede estadual iniciam nesta segunda (19); veja como se inscrever

Voltas às aulas serão no próximo dia 2 de fevereiro em todo o Pará

O Liberal
fonte

Matrículas de novos alunos da rede estadual iniciam nesta segunda; veja como se inscrever. (Agência Pará / Arquivo / Imagem meramente ilustrativa)

Iniciou nesta segunda-feira (19) o período de matrículas para novos estudantes que irão ingressar na rede pública estadual para o ano letivo de 2026. Os candidatos devem acessar o site oficial de matrícula até o dia 30 de janeiro, conforme o calendário.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), as inscrições são voltadas para alunos oriundos da rede privada, federal, de outras unidades da federação, além daqueles que tenham interrompido os estudos em anos anteriores.

Cadastro obrigatório

Para efetivar a matrícula, o responsável ou o próprio estudante, caso seja maior de idade, deverá realizar o cadastro obrigatório no site da Seduc.

Início das aulas

O início das aulas do ano letivo de 2026 está previsto para o dia 2 de fevereiro de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

Processo seletivo

Processo seletivo oferece 571 vagas para educação municipal no interior do Pará; saiba mais

Inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 19 a 23 de janeiro

19.01.26 11h37

HOMICÍDIO

Venezuelano em situação de rua morre após ser baleado no centro de Castanhal

Crime ocorreu na madrugada deste sábado (17); vítima foi atingida no abdômen e não resistiu após ser levada à UPA

18.01.26 9h42

FEMINICÍDIO

Homem é preso após matar companheira grávida a golpes de faca em Marapanim

Crime ocorreu na noite de sábado (17), no bairro Quartel Velho; suspeito fugiu, mas foi capturado pela PM neste domingo (18)

18.01.26 8h37

QUALIDADE DE VIDA NO PARÁ

Pará tem 7 municípios com os piores índices de qualidade de vida do Brasil

Modelo de desenvolvimento pouco inclusivo, informalidade e êxodo de jovens explicam mau desempenho no IPS 2025.

17.01.26 18h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

LISTÃO UFPA

Listão UFPA 2026: resultado do PS para indígenas e quilombolas será publicado na segunda-feira (19)

Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade

16.01.26 12h52

PREMIAÇÃO

Paraenses conquistam mais de R$ 183 mil no The Wall, do Domingão com Huck; vídeo

Dupla de Belém supera desafio no game show e garante recursos para projeto de saneamento ecológico na Ilha de Cotijuba

18.01.26 16h03

MEIO AMBIENTE

Peixe-boi é resgatado em área ribeirinha de Barcarena e levado para reabilitação

Animal foi encontrado debilitado no rio Utinga-Açu e encaminhado ao Ibama e à Ufra para cuidados veterinários

18.01.26 9h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda