Matrículas de novos alunos da rede estadual iniciam nesta segunda (19); veja como se inscrever

Iniciou nesta segunda-feira (19) o período de matrículas para novos estudantes que irão ingressar na rede pública estadual para o ano letivo de 2026. Os candidatos devem acessar o site oficial de matrícula até o dia 30 de janeiro, conforme o calendário.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), as inscrições são voltadas para alunos oriundos da rede privada, federal, de outras unidades da federação, além daqueles que tenham interrompido os estudos em anos anteriores.

Cadastro obrigatório

Para efetivar a matrícula, o responsável ou o próprio estudante, caso seja maior de idade, deverá realizar o cadastro obrigatório no site da Seduc.

Início das aulas

O início das aulas do ano letivo de 2026 está previsto para o dia 2 de fevereiro de 2026.