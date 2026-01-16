Capa Jornal Amazônia
Listão UFPA 2026: resultado do PS para indígenas e quilombolas será publicado na segunda-feira (19)

Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade

Ayla Ferreira
fonte

Campi da UFPA, em Belém. (Foto: Divulgação | Ascom UFPA)

Na próxima segunda-feira (19), será publicado o resultado do listão do Processo Seletivo Especial para Indígenas e Quilombolas 2026 (PSE I/Q 2026) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade. O resultado será divulgado a partir das 8h30 da manhã, segundo a Associação dos Discentes Quilombolas da UFPA (ADQ/UFPA).

A divulgação presencial do resultado final será às 9h, no auditório da Reitoria, localizado no setor Básico do campus Belém. Haverá transmissão ao vivo no YouTube oficial da UFPA e Aldeia Urbana, além de transmissões via Instagram nos perfis @apyeufpa @adqufpa e @aldeiaurbana_. O resultado também poderá ser acessado no site oficial.

Serviço

Listão dos aprovados no PSE I/Q da UFPA.

Data: 19/1
Hora: a partir das 8h30
Local: auditório da Reitoria, localizado no setor Básico do campus Belém. Haverá, também, transmissão online.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Pará
.
