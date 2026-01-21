Capa Jornal Amazônia
Operação Iara desarticula rede de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro do rio Solimões

Ação ocorreu nesta quarta-feira (21) no Pará e em outros sete Estados, com bloqueio de R$ 58 milhões

O Liberal
fonte

Polícia Civil deflagrou operação Iara para combater tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, simultaneamente em oito estados da federação. (Divulgação Polícia Civil)

A Polícia Civil do Pará (PCPA) deflagrou, na madrugada desta quarta-feira (21), a Operação “Iara" para desarticular uma rede de criminosos especializados no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro que atuam ao longo da rota do Rio Solimões, um dos principais corredores logísticos do narcotráfico na região Norte.

A operação é resultado de investigação iniciada em 2022, conduzida a partir de aprofundada análise de inteligência criminal, financeira e patrimonial, voltada à identificação e neutralização das estruturas de apoio a comercialização de entorpecentes.

A estratégia investigativa buscou atingir não apenas a execução direta do tráfico, mas, sobretudo, os núcleos de comando, financiamento e sustentação econômica dos traficantes. O intuito é asfixiar financeiramente os grupos como um meio eficaz de enfraquecimento das atividades criminais.

O diretor do Núcleo de Inteligência Policial, Gabriel Oliveira Batista, destacou que o foco central da operação seguiu o fluxo financeiro do tráfico. “A investigação concentrou esforços na identificação do caminho do dinheiro proveniente do tráfico de drogas, permitindo responsabilizar os envolvidos pela lavagem de capitais e atingir diretamente a base econômica que sustenta esse grupo de criminosos”, destacou.

A ação policial mobilizou o cumprimento simultâneo de um amplo conjunto de medidas cautelares em sete estados — Pará (PA), Amazonas (AM), Ceará (CE), Rio de Janeiro (RJ), Amapá (AP), São Paulo (SP) e Alagoas (AL) — refletindo o caráter interestadual destes investigados.

Ao todo, 53 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas, foram alvos da operação. Foram cumpridos 27 mandados de prisão preventiva, 67 mandados de busca e apreensão e 18 medidas cautelares diversas da prisão.

As decisões judiciais também determinaram o bloqueio de aproximadamente R$ 58 milhões em ativos financeiros, além do sequestro de imóveis, da indisponibilidade de veículos e de outras restrições patrimoniais, medidas estratégicas voltadas à ruptura das cadeias financeiras ilícitas e à inviabilização da continuidade das atividades criminosas.

O diretor de Polícia Especializada, Evandro Araújo, ressaltou o caráter técnico da apuração. “As investigações exigiram análise minuciosa de dados financeiros e patrimoniais, o que possibilitou a construção de provas robustas sobre a atuação dos investigados no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro”, afirmou.

As investigações apontam que a movimentação financeira decorrente da ação criminosa alcança cerca de R$ 58 milhões, evidenciando o elevado grau de capilaridade territorial e poder econômico do consórcio criminoso, que utilizava pessoas interpostas, empresas e bens para ocultar e dissimular a origem dos valores ilícitos.

Um dos delegados responsáveis pela investigação policial, Waney Alexandre, destacou os resultados alcançados ao longo da apuração. “Com o avanço das investigações, foi possível identificar pessoas, empresas e patrimônios utilizados para ocultar a origem dos recursos ilícitos, o que fundamentou os pedidos judiciais agora cumpridos”, explicou.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aparelhos celulares, dinheiro em espécie, veículos, drogas, documentos, relógios e cartões bancários, materiais que irão subsidiar o aprofundamento das investigações e a responsabilização penal dos envolvidos.

O delegado David Bahury da Denarc enfatizou a relevância da atuação integrada. “O cumprimento simultâneo dos mandados e a coordenação entre as equipes foram determinantes para a efetividade da operação, garantindo a coleta de provas relevantes e evitando a dissipação de bens e valores”, ressaltou.

A Operação “Iara” é coordenada pelo Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e pela Diretoria de Polícia Especializada (DPE), com o apoio de diversas unidades da Polícia Civil do Pará e de forças de segurança de outros estados.

A ação mobiliza mais de 270 policiais civis e segue em andamento, com o cumprimento de prisões preventivas, prisões em flagrante e novas apreensões, cujos resultados contribuirão diretamente para o enfraquecimento das rotas do narcotráfico e a consolidação de uma estratégia permanente de enfrentamento ao crime e à lavagem de dinheiro da Polícia Civil e do Governo do Estado do Pará.

