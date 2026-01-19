Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

O Liberal
fonte

O melhor desempenho do estado foi registrado pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) de Marabá, que atingiu o conceito 5, o mais alto da avaliação. (Foto: Acervo | Ascom Uepa)

No Pará, 66,7% dos cursos de Medicina avaliados na primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) tiveram desempenho satisfatório, alcançando níveis de proficiência considerados adequados para a formação médica. O melhor resultado do estado foi registrado pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) de Marabá, que atingiu o conceito 5, o mais alto da avaliação. O Enamed, realizado em 2025, avaliou 351 cursos de medicina em todo o país. Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira (19).

Por outro lado, a Universidade Federal do Pará (UFPA) de Altamira recebeu o conceito 1, o menor índice do exame. Já a Afya Faculdade de Ciências Médicas de Marabá e o Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz), em Belém, ficaram com o conceito 2. Três instituições alcançaram o conceito 3: a Afya Faculdade de Redenção, a Universidade Federal do Pará (UFPA) em Belém e a Universidade do Estado do Pará (Uepa) de Santarém. 

E ainda, duas obtiveram conceito 4: a Universidade do Estado do Pará (Uepa) em Belém e o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), também na capital. O melhor desempenho do estado foi registrado pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) de Marabá, que atingiu o conceito 5, o mais alto da avaliação.

Comunidade acadêmica avalia os resultados

O estudante do quinto semestre de Medicina da UFPA, Luiz Andrade, avaliou o curso sob duas perspectivas: a humana/acadêmica e a estrutural. Segundo ele, que estuda no campus Belém, do ponto de vista acadêmico e humano, a formação oferecida é de excelência, preparando os alunos para lidar com a complexidade real do Sistema Único de Saúde (SUS) na Amazônia. E destacou ainda que, diferentemente de outras instituições onde o estudante assume um papel mais passivo, na UFPA os alunos são protagonistas de sua trajetória desde cedo, vivenciando experiências e realidades diversas.
 
“A nossa inserção nos Hospitais Universitários (Barros Barreto e Bettina Ferro) nos expõe tanto à realidade cotidiana médica como a casos de altíssima complexidade que raramente se veem em outros lugares. Além disso, temos um corpo docente que é referência nacional e oportunidades gigantescas de pesquisa, ensino e extensão. O aluno da UFPA sai com uma experiência médica e uma visão social muito diferenciada”, afirma o estudante.

No entanto, na avaliação de Luiz, alguns pontos negativos ainda deixam a desejar: “Institucionalmente, o curso sofre com o sucateamento. Avalio que a estrutura física não acompanha a qualificação das pessoas. Temos ilhas de excelência, como laboratórios de pesquisa de ponta, cercadas por precariedade assistencial: falta de insumos nos hospitais, ambulatórios superlotados e problemas de manutenção predial”.

“Na minha perspectiva, é um curso que forma médicos tecnicamente e humanamente incríveis e ainda a melhor opção de escolha dentre as públicas e particulares do Pará, mas que exige do aluno uma resiliência exaustiva para compensar as falhas de gestão e financiamento da universidade pública, em especial as federais. O ensino acontece, muitas vezes, pela ‘raça’ de professores, coordenação e alunos, e não porque a estrutura favorece”, acrescenta o estudante.

De acordo com o coordenador do curso de Medicina da Uepa, professor Caio Botelho, o resultado evidencia o desempenho dos diferentes campi da universidade. Para o coordenador, o desempenho reflete um esforço coletivo, com um resultado que expressa o empenho não só dos alunos, mas também dos técnicos e professores da instituição que contribuem para a formação dos novos profissionais da área da saúde. 

“Tivemos nota máxima por meio do curso de Medicina de Marabá, e também notas 4 e 3 nos cursos de Belém e Santarém, respectivamente”, explica. O coordenador também reforça que, com os bons resultados, “reafirmamos o nosso compromisso de formar médicos responsáveis, técnicos e humanos”.

Bom desempenho

Em todo o país, a maior parte dos cursos, totalizando 243, foram bem avaliados com desempenho que garantiu proficiência a, pelo menos, 60% dos estudantes concluintes da formação médica. Outros 107 cursos foram mal avaliados e um não foi avaliado por baixo número de concluintes inscritos. Ao todo, se inscreveram 89.024 estudantes e profissionais de Medicina. 

Desses 39.258 eram concluintes dos cursos de graduação ofertados no país, sendo a maior parte dos inscritos, mais de 28 mil dos avaliados são de instituições privadas com e sem fins lucrativos e pouco mais de 9 mil de instituições públicas federal, estadual e municipal. Os melhores desempenhos foram apresentados pelos 6.502 estudantes de instituições federais, que apresentaram uma pontuação média de 83,1% de proficiência, seguido dos estudantes das estaduais, com média de 86,6%, entre os 2.402 inscritos.

Mais de 100 cursos de Medicina em todo o país tiveram desempenho insatisfatório, segundo o MEC. Os piores desempenhos foram dos 944 estudantes da rede municipal, que somaram uma média de 49,7% da pontuação máxima, com resultado médio considerado insuficiente pelo exame. Os 15.409 estudantes da rede privada com fins lucrativos também apresentaram uma média de apenas 57,2% da pontuação máxima.

A nota de corte dos estudantes no Enamed passa a ser utilizada para regular a oferta de cursos de Medicina e estabelecer medidas de supervisão, além de penalidades às instituições que apresentarem baixo desempenho no exame (faixas 1 e 2). O exame também passa a integrar o processo de seleção para o Exame Nacional de Residência (Enare).

Medidas cautelares

Segundo Camilo Santana, a partir da divulgação dos dados do Enamed as instituições que integram o Sistema Federal de Ensino no Brasil que apresentaram desempenho médio dos concluintes do curso de Medicina abaixo de 60% serão submetidos a um Processo Administrativo de Supervisão, por meio da adoção de medidas cautelares aplicadas de forma escalonada.

As sanções vão desde a proibição do aumento de vagas, passando pela redução da oferta de vagas, suspensão do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), até a suspensão do ingresso de novos estudantes. “Ao todo 304 cursos [de medicina] são de competência de regulação do governo federal. São as universidades públicas federais e as privadas. Desses, 99 cursos ficaram nas faixas 1 e 2 [de pontuação] consideradas insatisfatórias”, diz Santana.

Após a publicação dos resultados no Diário Oficial da União, esses 99 cursos terão 30 dias para apresentar a defesa ao Ministério da Educação, antes que as sanções entrem em vigor. Após o prazo, as medidas valerão até a próxima aplicação do Enamed, prevista para outubro de 2026.

Posicionamento

Sobre os resultados, em nota a Afya informou que está acompanhando a divulgação dos resultados do Enamed. "Análises de instituições de todo o país indicam divergência de dados, entre os que foram reportados como insumos, em dezembro passado, em relação ao número de estudantes proficientes de seus cursos, e os divulgados hoje. Diante disso, o grupo aguarda esclarecimentos técnicos por parte do MEC e do INEP antes de se manifestar de forma conclusiva sobre os números apresentados", detalha o comunicado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

enamed

medicina

pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SAÚDE

Após pedido do MP, Justiça determina interdição da URE Presidente Vargas por risco estrutural

A decisão, proferida na última sexta-feira (16), também impõe outras medidas ao Estado e atende pedido da promotora de Justiça Elaine Carvalho

19.01.26 18h30

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

POLÍCIA

Dois acidentes gravíssimos com caminhões são registrados em rodovias federais no Pará

Um acidente fatal com vítima na rodovia BR-163, em Itaituba, no sentido de Miritituba, e outro acidente na BR-230, em Pacajá

19.01.26 16h44

Processo seletivo

Processo seletivo oferece 571 vagas para educação municipal no interior do Pará; saiba mais

Inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 19 a 23 de janeiro

19.01.26 11h37

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

LISTÃO UFPA

Listão UFPA 2026: resultado do PS para indígenas e quilombolas será publicado na segunda-feira (19)

Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade

16.01.26 12h52

MATRÍCULAS

Matrículas de novos alunos da rede estadual iniciam nesta segunda (19); veja como se inscrever

Voltas às aulas serão no próximo dia 2 de fevereiro em todo o Pará

19.01.26 11h07

PREMIAÇÃO

Paraenses conquistam mais de R$ 183 mil no The Wall, do Domingão com Huck; vídeo

Dupla de Belém supera desafio no game show e garante recursos para projeto de saneamento ecológico na Ilha de Cotijuba

18.01.26 16h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda