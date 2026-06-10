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Meia-passagem estudantil intermunicipal terá validade ampliada para o final de julho

Medida garante a continuidade do benefício durante a atualização do sistema Interpass

O Liberal
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O prazo adicional é necessário para assegurar a implementação das melhorias sem comprometer o acesso dos usuários ao benefício. (Foto: Divulgação)

As carteiras de meia-passagem estudantil intermunicipal com vencimento em 31 de maio deste ano terão ampliação da data de vencimento. A Comissão Gestora Tripartite da Meia-Passagem Estudantil Intermunicipal do Pará (Cogmep) prorrogou o benefício até o dia 31 de julho, em uma medida oficializada por meio da Resolução nº 02/2026.

A decisão foi tomada em razão das mudanças na operacionalização e atualização do novo sistema Interpass, que passará a disponibilizar aos estudantes regularmente matriculados tanto a carteira física quanto a digital. Segundo a resolução, o prazo adicional é necessário para assegurar a implementação das melhorias sem comprometer o acesso dos usuários ao benefício. 

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O documento também reforça que as carteiras digitais possuem a mesma validade das físicas e devem ser aceitas obrigatoriamente por todas as empresas rodoviárias e hidroviárias que operam no território paraense.

A presidente da Cogmep e representante da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran), Rosângela dos Santos Conceição, explica que a emissão das carteiras para 2027 está sendo realizada exclusivamente em formato digital e que alguns estudantes podem enfrentar dificuldades para visualizar a atualização da validade no aplicativo.

“Atualmente, a Cogmep está trabalhando exclusivamente com a carteira digital e realizando a ativação das renovações para o exercício de 2027. Em alguns casos, o estudante ainda visualiza no aplicativo a informação de que a carteira está vencida. No entanto, após a renovação, a validade é atualizada automaticamente para 31 de maio de 2027”, explica Rosângela Conceição.

Segundo a gestora, a atualização não aparece imediatamente em alguns aparelhos. A orientação da Cogmep é que os estudantes que estejam enfrentando esse problema desinstalem e reinstalem o aplicativo Interpass. Após realizar o login novamente com seus dados, a carteira virtual deverá aparecer com a validade atualizada.

Rosângela também orienta os estudantes a verificarem a autenticidade das credenciais e ficarem atentos às novas regras de emissão. Os usuários devem se manter atentos à validade das carteiras. As credenciais físicas com vencimento em 31 de maio de 2026, assim como as digitais, tiveram sua validade prorrogada até 31 de julho. 

“No entanto, qualquer carteira física apresentada com validade para 2027 deve ser considerada falsa, pois as credenciais para esse período estão sendo emitidas exclusivamente em formato digital. As únicas carteiras físicas válidas são aquelas que venceram em 31 de maio de 2026 e tiveram a prorrogação autorizada”, pontua.

Atendimento

Estudantes com dúvidas sobre a validade das carteiras, emissão de credenciais ou utilização da versão digital podem procurar atendimento presencial na sala 116, no 1º andar do Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Informações também podem ser obtidas pelo e-mail cogmep.interpassestudantil@gmail.com

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