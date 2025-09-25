Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Médicos do 'Agora Tem Especialistas' chegam ao Pará nesta sexta-feira (26)

Os profissionais irão ampliar o atendimento de saúde no estado

Ayla Ferreira*
fonte

Na ocasião, também serão anunciados incentivos financeiros inéditos. (Foto: Divulgação / MS)

O programa Agora Tem Especialistas é uma iniciativa inédita, que busca ampliar o acesso da população a serviços de saúde em regiões de difícil provimento médico. O objetivo é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Nesta sexta-feira (26), às 13h, os profissionais do programa desembarcam na capital paraense, e serão recebidos no Centro Hospitalar Universitário João de Barros Barreto da Universidade Federal do Pará (UFPA).

A chegada dos novos médicos do SUS será acompanhada pelo secretário da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, pela diretora do Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde, Evellin Silva, e pelo superintendente da pasta no Pará, Delcimar Viana.

Na ocasião, também serão anunciados incentivos financeiros inéditos destinados a residentes, preceptores, tutores e coordenadores dos Programas de Residência em 20 especialidades médicas, entre outros. O objetivo é fortalecer a fixação de profissionais e incentivar a formação de especialistas em áreas prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS). A agenda será realizada de forma simultânea em outros 9 estados.

Serviço

Chegada dos novos médicos especialistas no SUS e outros anúncios   
Data: 26/09 (sexta-feira)   
Horário: 13h   
Local: Centro Hospitalar Universitário João de Barros Barreto (CHUJBB-UFPA) - Rua dos Mundurucus, 4487, Guamá, Belém.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

