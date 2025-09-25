Vontade de um doce após as refeições? Conheça 7 riscos para a saúde e 3 dicas para evitar

A vontade de comer doce depois do almoço ou jantar não é apenas uma questão de gula, mas um processo que envolve a fisiologia do corpo e também questões culturais. O consumo excessivo de açúcar pode levar a uma série de problemas de saúde, como obesidade e diabetes.

Em busca de uma melhor qualidade de vida, muitas pessoas procuram entender e gerenciar essa compulsão. Para o jornal Metrópoles, a nutricionista Juliane Andrade destaca a importância de uma boa hidratação e do consumo de fibras e proteínas para prolongar a saciedade.

Por que sentimos vontade de comer doce?

A vontade de beliscar um doce depois do almoço é um fenômeno com explicações complexas, que incluem questões biológicas e comportamentais. Do ponto de vista fisiológico, após consumir carboidratos, há um aumento na liberação de insulina, o que causa uma queda nos níveis de glicose. A diminuição da serotonina também contribui, levando ao desejo por doces para restabelecer a energia e o bem-estar.

Além disso, do ponto de vista comportamental e cultural, o hábito de consumir sobremesas é frequentemente adquirido na infância. Essa ação repetitiva pode criar um gatilho no cérebro, associando o final da refeição ao consumo de algo doce.

O que acontece se você comer doces em excesso?

O consumo exagerado de açúcar pode causar uma série de problemas de saúde, como:

Ganho de peso e obesidade;

Resistência à insulina e diabetes tipo 2;

Doenças cardíacas;

Cáries dentárias;

Inflamações no organismo;

Envelhecimento precoce da pele;

Alterações de humor, ansiedade e depressão.

A nutricionista Juliane Andrade explica que uma estratégia eficaz para reduzir esse desejo é manter uma hidratação adequada ao longo do dia e incluir alimentos ricos em fibras e proteínas na alimentação.

Dicas para reduzir o desejo por doces

Para diminuir essa vontade e evitar riscos à saúde, siga estas dicas:

Fibras e proteínas: Dê preferência a alimentos ricos nesses nutrientes, como frutas frescas, iogurte natural, oleaginosas e grãos integrais, que ajudam a prolongar a saciedade;

Dê preferência a alimentos ricos nesses nutrientes, como frutas frescas, iogurte natural, oleaginosas e grãos integrais, que ajudam a prolongar a saciedade; Hidrate-se: Beba bastante água, cerca de 35 ml por quilo de peso corporal, e pratique a atenção plena durante as refeições, saboreando cada alimento;

Beba bastante água, cerca de 35 ml por quilo de peso corporal, e pratique a atenção plena durante as refeições, saboreando cada alimento; Gerencie o estresse: O estresse pode aumentar o desejo por doces. Encontre atividades relaxantes para gerenciá-lo, como exercícios físicos ou meditação.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)