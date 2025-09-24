Capa Jornal Amazônia
Por que as patas dos cachorros têm cheiro de salgadinho? Veja cuidados e dicas

Entenda a causa do odor curioso e saiba quando o cheiro pode indicar problemas de saúde nos cães

Jennifer Feitosa
fonte

Os cachorros suam principalmente através das almofadas das patas e do focinho (Tamas Pap / Unsplash)

O cheiro de salgadinho de queijo, milho torrado ou pipoca nas patinhas dos cães é normal, mas exige cuidados para evitar futuras consequências. De acordo com Elisa Tibério, médica veterinária e mestre pela Universidade de São Paulo (USP), diferentemente dos seres humanos, os cachorros não transpiram através do corpo inteiro. Esses animais, por mais incomum que possa parecer, devido à sua maneira de transpiração, têm um leve cheiro de "salgadinho", algo natural relacionado ao organismo do cachorro para regular a temperatura.

Os cachorros suam principalmente através das almofadas das patas e do focinho, onde se localizam glândulas sudoríparas merócrinas. Essa transpiração cria uma área adequada para a proliferação da microbiota, um conjunto de bactérias e leveduras que vivem naturalmente na pele, gerando o famoso cheiro de "salgadinho".

Como o cheiro surge?

O suor do animal em contato com as bactérias naturais da pele é formado por substâncias que ocasionam o odor. Por mais que o número de glândulas seja menor, isso se assemelha ao que acontece nas axilas dos humanos. Os cães podem apresentar esse cheiro após um dia quente ou atividades que estimulam o suor, mesmo que sejam bem cuidados e saudáveis.

Quando se preocupar com o cheiro?

Embora seja um processo natural, o cheiro excessivo pode ser um sinal de alerta para os tutores. É importante observar o comportamento do animal e as condições das patas. Fique atento aos seguintes sinais:

  • Cheiro muito forte
  • Vermelhidão
  • Lambida excessiva
  • Feridas
  • Inchaços

Quais cuidados ter com as patas?

Todos esses cuidados dificultam infecções, reduzem a proliferação de bactérias e evitam rachaduras, ainda mais se o animal frequenta superfícies ásperas ou quentes. Não se deve desesperar, mas sim se manter atento ao seu melhor amigo.

  • Manter a higiene das patas
  • Banhos regulares com água morna ou em temperatura ambiente
  • Usar xampus específicos para cães
  • Enxugar bem as patas após molhadas

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

