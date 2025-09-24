Por que as patas dos cachorros têm cheiro de salgadinho? Veja cuidados e dicas

O cheiro de salgadinho de queijo, milho torrado ou pipoca nas patinhas dos cães é normal, mas exige cuidados para evitar futuras consequências. De acordo com Elisa Tibério, médica veterinária e mestre pela Universidade de São Paulo (USP), diferentemente dos seres humanos, os cachorros não transpiram através do corpo inteiro. Esses animais, por mais incomum que possa parecer, devido à sua maneira de transpiração, têm um leve cheiro de "salgadinho", algo natural relacionado ao organismo do cachorro para regular a temperatura.

Os cachorros suam principalmente através das almofadas das patas e do focinho, onde se localizam glândulas sudoríparas merócrinas. Essa transpiração cria uma área adequada para a proliferação da microbiota, um conjunto de bactérias e leveduras que vivem naturalmente na pele, gerando o famoso cheiro de "salgadinho".

Como o cheiro surge?

O suor do animal em contato com as bactérias naturais da pele é formado por substâncias que ocasionam o odor. Por mais que o número de glândulas seja menor, isso se assemelha ao que acontece nas axilas dos humanos. Os cães podem apresentar esse cheiro após um dia quente ou atividades que estimulam o suor, mesmo que sejam bem cuidados e saudáveis.

Quando se preocupar com o cheiro?

Embora seja um processo natural, o cheiro excessivo pode ser um sinal de alerta para os tutores. É importante observar o comportamento do animal e as condições das patas. Fique atento aos seguintes sinais:

Cheiro muito forte

Vermelhidão

Lambida excessiva

Feridas

Inchaços

Quais cuidados ter com as patas?

Todos esses cuidados dificultam infecções, reduzem a proliferação de bactérias e evitam rachaduras, ainda mais se o animal frequenta superfícies ásperas ou quentes. Não se deve desesperar, mas sim se manter atento ao seu melhor amigo.

Manter a higiene das patas

das patas Banhos regulares com água morna ou em temperatura ambiente

Usar xampus específicos para cães

Enxugar bem as patas após molhadas

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)