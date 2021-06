Marituba vai seguir vacinando grupos prioritários na próxima semana

Marituba vai retomar a vacinação contra a covid-19 apenas na próxima semana. De segunda (07) a sexta (11), das 8h às 12h, nas unidades básicas de saúde, a imunização segue destinada para os seguintes grupos prioritários: pessoas com idade entre 18 a 59 anos que tenham alguma comorbidade; doenças crônicas; deficiência permanente grave; além de grávidas e puérperas (com ou sem comorbidade).

O esquema de vacinação dos professores do ensino fundamental II (rede municipal) deve ser divulgado somente na próxima semana. Ao todo, na quinta (03) e sexta-feira (04), no auditório da Escola Nossa Senhora do Rosário, foram vacinados 290 professores do fundamental I (rede municipal). Apenas nesta sexta, foram docentes de 33 escolas. Esse grupo deve receber a segunda dose no início de setembro.

Para animar a manhã desta sexta, dando continuidade à programação Vacina Show, que valoriza os artistas da terra, se apresentou no local da vacinação o Grupo Folclórico Jardim das Rosas, com a dança do carimbó.

A professora Claudia Simone Ferreira, que trabalha há 23 anos na Escola Benedito Falcão, declarou que sente muita falta do contato direto com seus alunos e aguardava ansiosa pelo dia da vacinação. "Sinto falta dos meus alunos, principalmente quando eles me mandam mensagens perguntando quando vão voltar às aulas presenciais. Passei três dias ansiosa para que chegasse o dia de vacinar, pois queremos retornar o mais breve possível às atividades na escola", disse.