Marituba segue com vacinação contra a covid neste sábado (22)

A Prefeitura de Marituba segue imunizando, neste sábado (22), com a primeira dose da vacina contra a covid-19 crianças com idade a partir dos 12 anos completos. A vacinação acontece no Centro Especializado em Reabilitação, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba, no horário das 8h às 14h.

Crianças entre 5 e 11 anos com comorbidade ou deficiência permanente continuarão recebendo o imunizante. Recebe a segunda dose quem tomou a primeira até o dia 13 de dezembro do ano passado.

Pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e com quatro meses da aplicação da segunda dose podem procurar pela terceira dose. A quarta dose estará disponível para todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a partir de quatro meses.

Outros municípios

As prefeituras de Benevides, Santa Bárbara e Santa Isabel, municípios que compõem a região metropolitana de Belém, informaram, na tarde desta sexta-feira (21), que não haverá vacinação contra a covid-19 neste sábado (22). A informação é válida tanto para crianças quanto para adultos.

Segundo a assessoria de imprensa de Benevides, a vacinação ocorre somente de segunda-feira até às 13h de sexta. Santa Bárbara informou que a vacinação de crianças acontece somente às segundas-feiras. No município, os adultos tomam as doses de terça a quinta-feira. Já em Santa Isabel, os trabalhos para imunizar a população serão retomados na próxima segunda-feira (24).

O município de Ananindeua ainda não divulgou se haverá vacinação neste sábado.