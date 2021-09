Marituba segue com 2ª dose da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac

Desde a última segunda (20) e até a próxima sexta-feira (24), o município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, segue antecipando a 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose até 20 de julho.

Aqueles que foram vacinados com Coronavac devem receber a 2ª dose dessa vacina na data agendada no cartão de vacinação.

Das 9h às 16h, em todas as unidades de saúde de Marituba. E das 18h até meia-noite, no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues.

Vacinação itinerante

Também nesta quarta, o município realiza mais uma etapa da vacinação itinerante, em que a equipe de imunização vai até os bairros. Com a 2ª dose da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Será na Igreja Pentecostal Jesus é Vida – Lot. Imperial, Av. Principal, Q-09,N-03ª. Das 18h às 21h.

A vacinação itinerante com a 2ª dose desses imunizantes segue na sexta (24), das 18h às 21h, no Colégio Luiz Pires – Bairro Almir Gabriel. E no sábado (25), das 17h às 21h, no Conjunto Marituba 1 – Rua Principal em frente a caixa d’água.

Outros públicos

No sábado (25), Marituba convoca para a 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca as pessoas que foram vacinadas até 25 de julho. Das 18h até meia-noite, apenas no Hospital Augusto Chaves. E segue a 2ª dose da Coronavac para quem está no prazo.

Para qualquer 2ª dose é necessário levar RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação.

3ª dose

Na segunda-feira (20), Marituba vacinou com a 3ª dose os idosos asilados da Cidadela João de Deus. O reforço teve início no último dia 15 de setembro, no abrigo Joao Paulo II, bairro Dom Aristides. Ao todo, nos dois abrigos, foram vacinados 43 idosos.